أكبر هاكاثون في العالم “أبشر طويق” ينطلق غدًا في الرياض

الأربعاء ١٠ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٠٦ مساءً
المواطن - واس

أعلنت وزارة الداخلية بالشراكة مع أكاديمية طويق، عن انطلاق أكبر هاكاثون في العالم “أبشر طويق” غدًا في مدينة الرياض، خلال الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، ضمن فعاليات مؤتمر أبشر 2025، المقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

ويعد الهاكاثون الأكبر عالميًّا بعدد المشاركين، وجوائز مالية تصل إلى (1,000,000) ريال سعودي، تتضمّن 3 مقاعد في منتج (MVBLAB) برعاية البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات، لدعم تطوير المشاريع الفائزة وتحويلها إلى منتجات قابلة للتطبيق، بمشاركة الكفاءات والقدرات الوطنية من مختلف مناطق المملكة، للعمل على بناء نماذج أولية وحلول تقنية تسهم في تطوير مختلف الابتكارات والحلول الرقميّة الوطنية في العديد من القطاعات.

وأوضح المتحدث الرسمي لمؤتمر أبشر 2025 طارق الحميد، أن الهاكاثون سيشهد مشاركة عدد من الخبراء التقنيين والمرشدين المختصين في مختلف مجالات التقنية والتحول الرقمي، لتقديم التوجيه والإرشاد للمشاركين طوال مراحل الهاكاثون، إضافة إلى جلسات إرشادية وورش عمل يقدمها خبراء محليون وعالميون في مجالات الذكاء الاصطناعي، البيانات، الهندسة، وتصميم الخدمات الحكومية، ويستهدف الهاكاثون تمكين المواهب الوطنية من الموظفين، والطلاب، والخريجين، ومختلف المهتمين في مجالات التقنية والابتكارات، ومنحهم الفرصة لتطبيق مهاراتهم في بيئة تنافسية مبتكرة، بما يسهم في بناء قدرات رقمية وطنية قادرة على ابتكار حلول نوعية تخدم القطاعات الحكومية.

وأشار إلى أن الهاكاثون، يمثّل أبرز مسارات مبادرة “أبشر طويق” ضمن فعاليات مؤتمر أبشر 2025 بالشراكة مع أكاديمية طويق، العديد من الفرص من خلال (7) مسارات تقنيّة، تتضمّن أكثر من (250) برنامجًا احترافيًّا بالشراكة مع (20) شريكًا محليًّا وعالميًّا، ومن أبرز الشركاء العالميّين: (NVIDIA) و(Meta) و(Google Cloud) و(Huawei)، بهدف بناء قدرات وطنية متميّزة ودعم الابتكارات في التقنية والتحول الرقمي، وفقًا لرؤية المملكة 2030.

وأكد الحميد أن وزارة الداخلية تنظر باهتمام كبير لتأهيل وتمكين القدرات التقنية الوطنية، ونشعر بالفخر بأن جميع المشاركين في هذا الهاكاثون الأضخم عالميًّا سعوديون.

يذكر أن مؤتمر أبشر 2025 يُقام هذا العام بالشراكة بين وزارة الداخلية وأكاديمية طويق، برعاية شركة عِلم، بمفهوم جديد ونهج مبتكر ليرسخ دوره في تمكين المنظومة الحكومية من مواكبة التطور العالمي في مجالات التقنية والتحول الرقمي.

