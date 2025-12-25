أكثر من 23 مليون مصلٍ في المسجد النبوي خلال جمادى الآخرة

تخطى عدد المصلين في المسجد النبوي خلال شهر جمادى الآخرة الماضي (23) مليون مصلٍ، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التشغيلية والتنظيمية التي أسهمت في تهيئة الأجواء الإيمانية وتيسير أداء العبادات لجموع الزوار والمصلين.

وأشارت الإحصائية التي أعلنتها الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين إلى أن الروضة الشريفة في المسجد النبوي استقبلت نحو (1.319.653) مصليًا خلال الفترة ذاتها، فيما تشرف (2.331.603) زائرين بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه رضوان الله عليهما، في أجواء روحانية، اتّسمت بالسكينة والانسيابية في الحركة والتنظيم، بما يضمن سلامة الزائرين وراحتهم.

وأكدت الهيئة استمرار أعمالها في تطوير منظومة الخدمات المقدمة داخل المسجد النبوي الشريف وساحاته، والارتقاء بمستوى الجاهزية التشغيلية، بما يضمن تهيئة أفضل السبل التي تمكّن المصلين والزائرين من أداء الصلوات والزيارة في أجواء يسودها الأمن والطمأنينة والسكينة.