أكثر من 50 فرصة استثمارية لزيادة الطاقة الاستيعابية لمواقف الرياض

طرحت شركة ريمات الرياض للتنمية, الذراع التنموي لأمانة منطقة الرياض، مجموعة من الفرص الاستثمارية للمواقف خارج الشارع تزيد على 50 فرصة بمساحة إجمالية تبلغ قرابة 200 ألف متر مربع، بالشراكة مع القطاع الخاص، للاستفادة من الأصول البلدية وتحويلها إلى مراكز تنقل نوعية وفعّالة في مواقع إستراتيجية تشهد كثافة عالية في حركة المركبات، مثل: المناطق المجاورة للمستشفيات، ومحطات قطار الرياض، والمراكز التجارية، إضافة إلى مواقع خدمات النقل وإيواء الشاحنات.

ويهدف هذا التوجه إلى زيادة المعروض من المواقف الآمنة، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين تجربة السكان والزوار، ويسهم في تخفيف الازدحام وتعزيز الوصول إلى المرافق الحيوية.

وتعمل “مواقف الرياض” على توسيع نطاق تطوير منظومة المواقف خارج الشارع، كونها عنصرًا أساسيًا في تحسين كفاءة الحركة المرورية ورفع جودة الحياة في العاصمة، ولا تقتصر الجهود على تنظيم المواقف المدفوعة في الشوارع التجارية والمواقف المدارة المجانية داخل الأحياء السكنية، بل تمتد لتشمل تطوير ثلاث فئات رئيسية من مرافق المواقف خارج الشارع: المواقف السطحية، والمواقف الخرسانية متعددة الأدوار، والمواقف الميكانيكية (الآلية).

ومن المتوقع أن تسهم هذه الفرص في رفع الطاقة الاستيعابية خلال الأعوام المقبلة، اعتمادًا على حلول ذكية ومستدامة ومتكاملة مع منظومة التنقل، بما يمنح المستخدم تجربة أكثر سلاسة ويقلل من زمن البحث عن موقف مناسب ويحد من تسرب السيارات إلى داخل الأحياء السكنية وخصوصًا في المناطق الأشد ازدحامًا وأكثرها حيوية مثل مناطق المستشفيات والمراكز التجارية.