أكثر من 66% من مبتعثي السعودية يدرسون بأفضل 50 جامعة على مستوى العالم

أكد معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان أن أكثر من (66%) من مبتعثي المملكة يدرسون في أفضل (50) جامعة على مستوى العالم، وأكثر من (100) ألف موهوب حصلوا على (335) جائزة محلية وإقليمية ودولية.

وبيّن خلال مشاركته اليوم في ملتقى الميزانية 2026 بجلسة الحوار بعنوان “الميزانية في إطار تطوير الخدمات الأساسية” أنه خُصص أكثر من (200) مليار ريال للتعليم العام والتعليم الجامعي والتعليم المهني في ميزانية 2026، وأن أكثر من (30) مليار ريال لتعزيز البيئة التعليمية من خلال مشروعات جديدة، و(4) مليارات ريال لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، وأكثر من مليارين ريال لتعزيز البُنية التحتية الرقمية.

البنية التحتية الرقمية

وقال: “التعليم يعتمد على البنية التحتية الرقمية ونرى اليوم في منصة مدرستي أكثر من (7) ملايين مستفيد فيها، والمنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني تحتوي على أكثر من (2000) جهة تعليمية محلية وإقليمية ودولية، استفاد منها أكثر من مليوني شخص في جهات حكومية وقطاع خاص”.

وأوضح البنيان أن الاستثمار في التعليم إستراتيجي ولن يستمر كقطاع خدمي، وأن الذكاء الاصطناعي سيكون له دور كبير في التحول في منظومة التعليم وصناعة المستقبل.