ألمانيا تطور أول خريطة ثلاثية الأبعاد لمشروع “أطلس المباني العالمي”

طور باحثون من ألمانيا بجامعة ميونخ التقنية، أول خريطة ثلاثية الأبعاد تشمل جميع المباني في العالم ضمن مشروع “أطلس المباني العالمي”، الذي يضم بيانات عن 2.75 مليار مبنى.
وأوضح الباحثون أن الخريطة ستسهم في تحسين تخطيط المدن، وبناء الطرق، وحماية السكان من الكوارث الطبيعية، إضافة إلى دعم جهود مكافحة تغير المناخ عبر حساب الانبعاثات وتخطيط المناطق الخضراء.
وتشمل الخريطة تفاصيل دقيقة عن أحجام المباني ومعدلات البناء لكل فرد، ما يعكس مستوى التنمية الاقتصادية في الدول المختلفة.