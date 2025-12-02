أمام ولي العهد.. السفراء المُعينون حديثًا لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة يؤدون القسم

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله-، تشرف بأداء القسم أمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، في قصر الخليج بالدمام اليوم، سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينون حديثًا لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة.



وقد أدّى القسم كل من صاحب السمو الملكي الأمير سعد بن منصور بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز السفير المُعيّن لدى دولة قطر، والسفير المُعيّن لدى بروناي دار السلام صالح بن عبدالكريم الشيحة، والسفير المُعيّن لدى جمهورية رومانيا غير مقيم لدى جمهورية مولودفا خالد بن عيد الشمري، والسفير المُعيّن لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية يوسف بن محمد البلوي، والسفير المُعيّن لدى البوسنة والهرسك أنس بن عبدالرحمن الوسيدي، والسفير المُعيّن لدى بوركينافاسو سعد بن مسفر الميموني، والسفير المُعيّن لدى جمهورية ألبانيا تركي بن إبراهيم بن ماضي، والسفير المُعيّن لدى جمهورية سيراليون سعود مشبب آل مساعد، والسفير المُعيّن لدى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية عبدالله بن حسن الزهراني، والسفير المُعيّن لدى جمهورية طاجيكستان خالد بن عبدالله الشمراني، والسفير المُعيّن لدى جمهورية سنغافورة محمد بن عبدالله الغامدي، والسفير المُعيّن لدى جمهورية اتحاد ميانمار مزيد بن محمد الهويشان، والسفير المُعيّن لدى نيبال فهد بن محمد بن منيخر، والسفير المُعيّن لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية غير مقيم لدى مملكة كمبوديا ثامر بن محمد القصيبي، والسفير المُعيّن لدى مملكة هولندا شاهر بن خالد الخنيني.



حضر أداء القسم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.