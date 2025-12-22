أمانة الحدود الشمالية تطرح فرصًا استثمارية في طريف

طرحت أمانة منطقة الحدود الشمالية اليوم، 5 فرص استثمارية في محافظة طريف عبر منصة “فرص”.

وأوضحت الأمانة أنَّ الفرص الاستثمارية تشمل إنشاء وتشغيل وترميم وصيانة مدرسة تعليم قيادة السيارات بمساحة 90175 مترًا مربعًا، وإنشاء وتشغيل وترميم وصيانة 18 موقع ورشة سيارات في مخطط الصناعية بمساحة 750 مترًا مربعًا لكل ورشة، ومحطة وقود فئة (ب) بمساحة 10439 مترًا مربعًا، وشقق فندقية بمساحة 5161 مترًا مربعًا، ومركز خدمة سيارات بمساحة 4800 متر مربع.

وبيّنت أن هذه الفرص الاستثمارية تأتي في إطار الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات وزارة البلديات والإسكان، وتطوير منظومة الاستثمارات، وتنمية الإيرادات، وتعزيز جودة الحياة، وتوفير الخدمات للمواطنين والمقيمين، عبر إشراك القطاع الخاص في تنمية الاستثمار في القطاع البلدي وتحقيق الاستدامة.

ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين إلى الاطلاع على تفاصيل المنافسة والدخول إلى بوابة الاستثمار في المدن السعودية “فرص”.