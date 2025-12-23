Icon

أمانة العاصمة المقدسة تدعو المتقدمين لتأهيل الإعاشة إلى استكمال بياناتهم استعدادًا لموسم حج 1447

الثلاثاء ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:١٤ مساءً
المواطن - واس

دعت أمانة العاصمة المقدسة جميع المنشآت والمتقدمين لطلبات التأهيل في نشاط الإعاشة داخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة إلى سرعة استكمال وتحديث بياناتهم عبر منصة خدمات الإعاشة الإلكترونية، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج عام 1447هـ.

وأكدت أن التقديم واستكمال الإجراءات يجريان حصريًا من خلال المنصة المعتمدة، مشددة على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة لضمان دراسة الطلبات، وسيستبعد أي طلب غير مكتمل أو غير مستوفٍ للاشتراطات النظامية من إجراءات التأهيل.

وأفادت أن آخر موعد لاستقبال طلبات التأهيل هو يوم 30 رجب 1447هـ، داعية جميع الراغبين إلى المبادرة بالدخول على المنصة واستكمال جميع المتطلبات والبيانات المطلوبة في الوقت المحدد.

ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الأمانة الرامية إلى رفع كفاءة وجودة خدمات الإعاشة المقدمة لضيوف الرحمن، وضمان جاهزية المنشآت العاملة في هذا المجال، بما يسهم في توفير بيئة صحية وآمنة خلال موسم الحج المقبل، وتحقيق أعلى معايير السلامة الغذائية والخدمية.

