أمانة العاصمة المقدسة تفعّل خطط الطوارئ للتعامل مع الحالة المطرية

فعّلت أمانة العاصمة المقدسة خطط الطوارئ، ورفعت مستوى الجاهزية الميدانية للتعامل مع الحالة المطرية المتوقعة على مكة المكرمة، بالتزامن مع التحذيرات الصادرة من المركز الوطني للأرصاد، إذ وضعت خطة استباقية شاملة لمواجهة الحالة، شملت تشكيل فرق ميدانية متكاملة من العمالة والموظفين والمشرفين، مدعومة بعدد من الآليات والمعدات، إضافة إلى إنشاء مراكز إسناد موزعة في مختلف أنحاء مكة المكرمة؛ تحسّبًا للأمطار المتوقعة.

كما باشرت الأمانة تشكيل فرق فنية متخصصة ضمت مهندسين لمتابعة سلامة شبكات التصريف ورفع كفاءتها التشغيلية خلال فترة هطول الأمطار، ونفّذت أعمال تنظيف فتحات التصريف وإزالة العوالق؛ لضمان انسيابية جريان مياه السيول والحد من تجمعات المياه.

وتصدر الأمانة بشكل مستمر مجموعة من التعليمات لضمان سلامة المواطنين والمقيمين والزوار خلال فترة هطول الأمطار، مؤكدة ضرورة الالتزام بالإرشادات والتوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة.

وشددت الأمانة على أهمية متابعة التنبيهات والتحذيرات بشكل مستمر، ومنع الأطفال من اللعب في مواقع تجمع المياه لتجنب المخاطر، والابتعاد عن مصادر الكهرباء مثل أعمدة الإنارة وكبائن الكهرباء حفاظًا على الأرواح، وتجنب البقاء في مجاري السيول والمناطق المنخفضة التي قد تشكل خطرًا، وإفساح المجال لمعدات سحب المياه لتيسير عمل الفرق الميدانية وتسريع عملية التصريف.

ودعت الأمانة الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي تجمعات مياه عبر الرقم الموحّد (940)، مؤكدة أن سلامة المواطنين والمقيمين تأتي على رأس أولوياتها.