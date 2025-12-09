Icon

أمانة العاصمة المقدسة تفعّل خطط الطوارئ للتعامل مع الحالة المطرية Icon لقطات مذهلة توثق الحالة المطرية على حائل Icon حريق مبنى في جاكرتا يودي بحياة 22 شخصًا Icon سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10699 نقطة Icon أمريكا تفرض عقوبات على جهات اتهمتها بتأجيج الحرب في السودان Icon ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة بمنطقة تبوك Icon ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس جمهورية إندونيسيا Icon ولي العهد يرعى حفل افتتاح مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط Icon طرح 24 مشروعًا عبر منصة استطلاع منها مشروع لتحفيز السوق العقاري Icon قرارات من تنظيم الإعلام بحق 9 أشخاص لمخالفتهم لائحة النشر الإلكتروني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
رفع الجاهزية الميدانية

أمانة العاصمة المقدسة تفعّل خطط الطوارئ للتعامل مع الحالة المطرية

الثلاثاء ٩ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٣٠ مساءً
أمانة العاصمة المقدسة تفعّل خطط الطوارئ للتعامل مع الحالة المطرية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

فعّلت أمانة العاصمة المقدسة خطط الطوارئ، ورفعت مستوى الجاهزية الميدانية للتعامل مع الحالة المطرية المتوقعة على مكة المكرمة، بالتزامن مع التحذيرات الصادرة من المركز الوطني للأرصاد، إذ وضعت خطة استباقية شاملة لمواجهة الحالة، شملت تشكيل فرق ميدانية متكاملة من العمالة والموظفين والمشرفين، مدعومة بعدد من الآليات والمعدات، إضافة إلى إنشاء مراكز إسناد موزعة في مختلف أنحاء مكة المكرمة؛ تحسّبًا للأمطار المتوقعة.

كما باشرت الأمانة تشكيل فرق فنية متخصصة ضمت مهندسين لمتابعة سلامة شبكات التصريف ورفع كفاءتها التشغيلية خلال فترة هطول الأمطار، ونفّذت أعمال تنظيف فتحات التصريف وإزالة العوالق؛ لضمان انسيابية جريان مياه السيول والحد من تجمعات المياه.

قد يهمّك أيضاً
تهيئة أكثر من 290 حديقة في العاصمة المقدسة ضمن تعزيز جودة الحياة

تهيئة أكثر من 290 حديقة في العاصمة المقدسة ضمن تعزيز جودة الحياة

أمطار ورياح على العاصمة المقدسة حتى التاسعة مساء 

أمطار ورياح على العاصمة المقدسة حتى التاسعة مساء 

وتصدر الأمانة بشكل مستمر مجموعة من التعليمات لضمان سلامة المواطنين والمقيمين والزوار خلال فترة هطول الأمطار، مؤكدة ضرورة الالتزام بالإرشادات والتوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة.

وشددت الأمانة على أهمية متابعة التنبيهات والتحذيرات بشكل مستمر، ومنع الأطفال من اللعب في مواقع تجمع المياه لتجنب المخاطر، والابتعاد عن مصادر الكهرباء مثل أعمدة الإنارة وكبائن الكهرباء حفاظًا على الأرواح، وتجنب البقاء في مجاري السيول والمناطق المنخفضة التي قد تشكل خطرًا، وإفساح المجال لمعدات سحب المياه لتيسير عمل الفرق الميدانية وتسريع عملية التصريف.

ودعت الأمانة الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي تجمعات مياه عبر الرقم الموحّد (940)، مؤكدة أن سلامة المواطنين والمقيمين تأتي على رأس أولوياتها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تهيئة أكثر من 290 حديقة في العاصمة المقدسة ضمن تعزيز جودة الحياة
السعودية اليوم

تهيئة أكثر من 290 حديقة في العاصمة...

السعودية اليوم
أمطار ورياح على العاصمة المقدسة حتى التاسعة مساء 
السعودية اليوم

أمطار ورياح على العاصمة المقدسة حتى التاسعة...

السعودية اليوم