Icon

وظائف إدارية شاغرة في مجموعة العليان Icon وظائف شاغرة في فروع شركة المراعي Icon الأخضر يفوز على منتخب عمان في كأس العرب Icon انعقاد مؤتمر “رالي طويق” للسيارات الكلاسيكية للكشف عن مسار النسخة الجديدة Icon الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس سريلانكا في ضحايا إعصار ديتواه Icon وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة التأمين Icon وظائف هندسية شاغرة لدى شركة PARSONS Icon وظائف شاغرة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية Icon وظائف إدارية شاغرة بـ البنك الإسلامي Icon ختام مزاد نادي الصقور السعودي 2025 بمبيعات إجمالية 6.4 ملايين ريال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

أمانة العاصمة المقدسة تُنجز أكثر من 94 ألف خدمة خلال نوفمبر

الثلاثاء ٢ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٢٨ مساءً
أمانة العاصمة المقدسة تُنجز أكثر من 94 ألف خدمة خلال نوفمبر
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أنجزت أمانة العاصمة المقدسة حزمة واسعة من الخدمات والمعاملات خلال شهر نوفمبر 2025م، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 30 نوفمبر، ضمن جهودها المستمرة للارتقاء بالخدمات البلدية وتحقيق نمو شامل يخدم العاصمة المقدسة ويعزّز جودة الحياة فيها.
وأوضحت الأمانة أن إجمالي ما أُنجِز خلال الشهر بلغ (94,064) خدمة وإجراءً، شملت مجالات الرخص، والخدمات الميدانية، وخدمة العملاء، والرقابة، إضافة إلى أعمال الحفريات، ضمن مسارات تطويرية تهدف إلى تحسين كفاءة الأداء، ورفع مستوى رضا المستفيدين.
وأفادت أنها عملت على (592) رخصة إنشائية، و(5,699) رخصة تجارية، و(1,225) قرارًا مساحيًا، و(11,859) خدمة لعملاء الأمانة، و(11,729) حفرية منجزة؛ ونفذت (62,960) زيارة رقابية ميدانية خلال الفترة ذاتها.
ولفتت الأمانة النظر إلى أن هذه الأرقام تعكس حجم الجهود المبذولة من مختلف الإدارات والبلديات المرتبطة، مؤكدةً استمرارها في تطوير الأنظمة الرقمية، وتحسين إجراءات الخدمات، وتسهيل وصول المستفيدين إلى جميع معاملاتهم عبر القنوات الإلكترونية والمنصات الموحدة، مشيرة إلى أن أعمال الرقابة الميدانية والحفريات المنجزة تأتي ضمن خطط متكاملة لمتابعة جودة التنفيذ، ورفع كفاءة البنية التحتية، والحفاظ على سلامة المشاة ومرتادي الطرق في أنحاء مكة المكرمة.
وتؤكد أمانة العاصمة المقدسة أن ما تحقق خلال شهر نوفمبر يمثّل امتدادًا لمسار تنموي مستمر يهدف إلى تعزيز جودة الخدمات البلدية وتطوير بيئة حضرية مستدامة تواكب التطلعات المستقبلية.

قد يهمّك أيضاً
إغلاق 783 ورشة مخالفة و530 مستودعًا في العاصمة المقدسة

إغلاق 783 ورشة مخالفة و530 مستودعًا في العاصمة المقدسة

أمانة العاصمة المقدسة تعلن بدء استقبال المستندات الثبوتية للعقارات في الحسينية

أمانة العاصمة المقدسة تعلن بدء استقبال المستندات الثبوتية للعقارات في الحسينية

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمانة العاصمة المقدسة تعلن بدء استقبال المستندات الثبوتية للعقارات في الحسينية
السعودية اليوم

أمانة العاصمة المقدسة تعلن بدء استقبال المستندات...

السعودية اليوم
إغلاق 783 ورشة مخالفة و530 مستودعًا في العاصمة المقدسة
السعودية اليوم

إغلاق 783 ورشة مخالفة و530 مستودعًا في...

السعودية اليوم