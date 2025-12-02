أمانة العاصمة المقدسة تُنجز أكثر من 94 ألف خدمة خلال نوفمبر

أنجزت أمانة العاصمة المقدسة حزمة واسعة من الخدمات والمعاملات خلال شهر نوفمبر 2025م، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 30 نوفمبر، ضمن جهودها المستمرة للارتقاء بالخدمات البلدية وتحقيق نمو شامل يخدم العاصمة المقدسة ويعزّز جودة الحياة فيها.

وأوضحت الأمانة أن إجمالي ما أُنجِز خلال الشهر بلغ (94,064) خدمة وإجراءً، شملت مجالات الرخص، والخدمات الميدانية، وخدمة العملاء، والرقابة، إضافة إلى أعمال الحفريات، ضمن مسارات تطويرية تهدف إلى تحسين كفاءة الأداء، ورفع مستوى رضا المستفيدين.

وأفادت أنها عملت على (592) رخصة إنشائية، و(5,699) رخصة تجارية، و(1,225) قرارًا مساحيًا، و(11,859) خدمة لعملاء الأمانة، و(11,729) حفرية منجزة؛ ونفذت (62,960) زيارة رقابية ميدانية خلال الفترة ذاتها.

ولفتت الأمانة النظر إلى أن هذه الأرقام تعكس حجم الجهود المبذولة من مختلف الإدارات والبلديات المرتبطة، مؤكدةً استمرارها في تطوير الأنظمة الرقمية، وتحسين إجراءات الخدمات، وتسهيل وصول المستفيدين إلى جميع معاملاتهم عبر القنوات الإلكترونية والمنصات الموحدة، مشيرة إلى أن أعمال الرقابة الميدانية والحفريات المنجزة تأتي ضمن خطط متكاملة لمتابعة جودة التنفيذ، ورفع كفاءة البنية التحتية، والحفاظ على سلامة المشاة ومرتادي الطرق في أنحاء مكة المكرمة.

وتؤكد أمانة العاصمة المقدسة أن ما تحقق خلال شهر نوفمبر يمثّل امتدادًا لمسار تنموي مستمر يهدف إلى تعزيز جودة الخدمات البلدية وتطوير بيئة حضرية مستدامة تواكب التطلعات المستقبلية.