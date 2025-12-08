أمانة القصيم ترفع جاهزيتها الميدانية لاستقبال الحالة المطرية المتوقعة

رفعت أمانة منطقة القصيم مستوى الجاهزية الميدانية والتشغيلية، استعدادًا للحالة المطرية المتوقعة، للتعامل مع أي آثار ناتجة عن هطول الأمطار في مدينة بريدة ومحافظات المنطقة.

وتضمنت الخطة تنفيذ أعمال صيانة شاملة لشبكات تصريف مياه الأمطار، وتنظيف العبارات والقنوات، والتأكد من جاهزية محطات الضخ والمضخات والمعدات، إضافةً إلى توزيع فرق الطوارئ والآليات في النقاط الحرجة مسبقًا؛ لضمان سرعة التصريف وتقليل تجمعات المياه في الطرق والمواقع الحيوية.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة القصيم نايف النفيعي أن الأمانة تعمل وفق خطة تشغيلية متكاملة تعتمد أحدث الأساليب الفنية والتقنية في تشغيل وإدارة منشآت التصريف، مشيرًا إلى أن أكثر من 320 من القوى العاملة و122 من المعدات والآليات تعمل على مدار الساعة في مدينة بريدة؛ لمتابعة الحالة المطرية والتعامل مع البلاغات بشكل فوري.

وأكد أن غرفة العمليات الرئيسية تواصل متابعة الحالة الجوية والتنسيق المستمر مع البلديات التابعة، لضمان سرعة معالجة الملاحظات وتعزيز كفاءة البنية التحتية بما يسهم في الحدّ من آثار الأمطار على الحركة المرورية والمرافق العامة.

ودعت أمانة منطقة القصيم المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات عبر قنواتها الرسمية، لضمان سرعة المعالجة ودعم جهود الأمانة في الحفاظ على سلامة السكان خلال الحالة المطرية القادمة.