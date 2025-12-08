Icon

ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية Icon ارتفاع أسعار النفط عالمياً Icon أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد ورياح نشطة على 7 مناطق Icon أمطار الخير تواصل هطولها على المدينة المنورة Icon تعليق الدراسة الحضورية بكليات التدريب التقني بالمدينة المنورة Icon توضيح من إيجار بشأن نقل عداد الكهرباء Icon آلية الدخول لخدمة مزاد اللوحات الإلكتروني Icon جامعة الشمالية: التعليم عن بُعد غدًا في رفحاء Icon لقطات لأمطار أملج الليلية Icon سلمان للإغاثة يوزّع 190 سلة غذائية للنازحين من بيت جن إلى ريف دمشق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

أمانة القصيم ترفع جاهزيتها الميدانية لاستقبال الحالة المطرية المتوقعة

الإثنين ٨ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٩ صباحاً
أمانة القصيم ترفع جاهزيتها الميدانية لاستقبال الحالة المطرية المتوقعة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

رفعت أمانة منطقة القصيم مستوى الجاهزية الميدانية والتشغيلية، استعدادًا للحالة المطرية المتوقعة، للتعامل مع أي آثار ناتجة عن هطول الأمطار في مدينة بريدة ومحافظات المنطقة.
وتضمنت الخطة تنفيذ أعمال صيانة شاملة لشبكات تصريف مياه الأمطار، وتنظيف العبارات والقنوات، والتأكد من جاهزية محطات الضخ والمضخات والمعدات، إضافةً إلى توزيع فرق الطوارئ والآليات في النقاط الحرجة مسبقًا؛ لضمان سرعة التصريف وتقليل تجمعات المياه في الطرق والمواقع الحيوية.
وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة القصيم نايف النفيعي أن الأمانة تعمل وفق خطة تشغيلية متكاملة تعتمد أحدث الأساليب الفنية والتقنية في تشغيل وإدارة منشآت التصريف، مشيرًا إلى أن أكثر من 320 من القوى العاملة و122 من المعدات والآليات تعمل على مدار الساعة في مدينة بريدة؛ لمتابعة الحالة المطرية والتعامل مع البلاغات بشكل فوري.
وأكد أن غرفة العمليات الرئيسية تواصل متابعة الحالة الجوية والتنسيق المستمر مع البلديات التابعة، لضمان سرعة معالجة الملاحظات وتعزيز كفاءة البنية التحتية بما يسهم في الحدّ من آثار الأمطار على الحركة المرورية والمرافق العامة.
ودعت أمانة منطقة القصيم المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات عبر قنواتها الرسمية، لضمان سرعة المعالجة ودعم جهود الأمانة في الحفاظ على سلامة السكان خلال الحالة المطرية القادمة.

قد يهمّك أيضاً
أمانة القصيم تبدأ إزالة المباني والورش الآيلة للسقوط في بريدة

أمانة القصيم تبدأ إزالة المباني والورش الآيلة للسقوط في بريدة

ارتفاع مؤشر السعادة لأمانة القصيم

ارتفاع مؤشر السعادة لأمانة القصيم

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد