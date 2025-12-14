أمانة المدينة المنورة: بدء التسجيل في خدمات الإعاشة خلال موسم الحج 1447هـ انخفاض درجات الحرارة في طريف يرفع استعدادات الأهالي لاستقبال البرد إدارة الترجمة بوزارة الداخلية تعزز التواصل مع زوار مهرجان الإبل إنفاذًا لتوجيه ولي العهد.. بدء تسليم الوحدات السكنية لمستفيدي جود الإسكان بمختلف المناطق تعليم عسير: الدراسة عن بعد غدًا بجميع المدارس الواقعة ضمن الإنذار الأحمر تعليق الدراسة الحضورية غدًا في الرياض فيصل بن فرحان ونظيره الصيني يوقعان اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي بعض جوازات السفر سلمان للإغاثة يوزّع 1.359 سلة غذائية كرتون تمر بالمنية في بلبنان الدراسة عن بعد غدًا في مدارس الباحة موسم جدة 2025 يستعد لإطلاق ونتر وندرلاندجدة
أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة بدء التسجيل في خدمات الإعاشة الموجهة للحجاج والزائرين خلال موسم الحج لعام 1447هـ.
وأوضحت الأمانة آلية الاستفادة من الخدمة، مشيرة إلى أنه يمكن للراغبين الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية للأمانة، ثم اختيار قسم خدمات العملاء، تليها خدمات الإعاشة، وتسجيل الدخول عبر “النفاذ الموحد”، ومن ثم تقديم الطلب واستكمال كافة المتطلبات اللازمة.