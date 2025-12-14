Icon

أمانة المدينة المنورة: بدء التسجيل في خدمات الإعاشة خلال موسم الحج 1447هـ

الأحد ١٤ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٧ مساءً
أمانة المدينة المنورة: بدء التسجيل في خدمات الإعاشة خلال موسم الحج 1447هـ
المواطن - واس

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة بدء التسجيل في خدمات الإعاشة الموجهة للحجاج والزائرين خلال موسم الحج لعام 1447هـ.

وأوضحت الأمانة آلية الاستفادة من الخدمة، مشيرة إلى أنه يمكن للراغبين الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية للأمانة، ثم اختيار قسم خدمات العملاء، تليها خدمات الإعاشة، وتسجيل الدخول عبر “النفاذ الموحد”، ومن ثم تقديم الطلب واستكمال كافة المتطلبات اللازمة.

