أمانة المدينة المنورة: بدء التسجيل في خدمات الإعاشة خلال موسم الحج 1447هـ

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة بدء التسجيل في خدمات الإعاشة الموجهة للحجاج والزائرين خلال موسم الحج لعام 1447هـ.

وأوضحت الأمانة آلية الاستفادة من الخدمة، مشيرة إلى أنه يمكن للراغبين الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية للأمانة، ثم اختيار قسم خدمات العملاء، تليها خدمات الإعاشة، وتسجيل الدخول عبر “النفاذ الموحد”، ومن ثم تقديم الطلب واستكمال كافة المتطلبات اللازمة.