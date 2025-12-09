Icon

أمانة جدة تباشر جهودها الميدانية للتعامل مع الحالة المطرية

الثلاثاء ٩ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٢٩ مساءً
المواطن - واس

باشرت أمانة محافظة جدة اليوم جهودها الميدانية للتعامل مع حالة الأمطار التي تشهدها المحافظة، عبر رفع تجمعات المياه ومعالجة المواقع المتأثرة؛ لضمان سلامة السكان، وانسيابية الحركة في الطرق العامة.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية شرعت في تنفيذ مهامّها بنطاق (11) بلدية، و(15) مركز إسناد، معززة بـ(7,160) فردًا و(1,621) معدة وآلية، وذلك تزامنًا مع التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، مؤكدة تفعيل الخطط واتخاذ التدابير اللازمة، ونشر الفرق والآليات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ورفعت الأمانة مستوى جاهزيتها للأمطار من خلال تعزيز مراكز الإسناد، وصيانة شبكات تصريف الأمطار القائمة، والتأكد من جاهزية المضخات والمعدات والأفراد لضمان سرعة الاستجابة، مشيرة إلى استمرار متابعتها لتنبيهات المركز الوطني للأرصاد ومركز إدارة الأزمات والكوارث، إلى جانب تفعيل الرسائل التوعوية عبر مختلف قنواتها الرسمية لضمان سلامة السكان والزائرين.

وتهيب أمانة جدة بالجميع اتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه وتجنّب مصادر التيار الكهربائي، نظرًا لتأثر المحافظة بهطولات رعدية، كما تدعو إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو حالات طارئة مرتبطة بآثار الحالة المطرية عبر تطبيق “بلدي”، أو من خلال مركز البلاغات الموحّد (940).

