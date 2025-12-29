Icon

أمانة جدة تتلف 4 أطنان من اللحوم الفاسدة شرق المحافظة Icon البدء في تنفيذ مشاريع “المجموعة الثالثة” من برنامج تطوير محاور الطرق بالرياض Icon بعد فيديو الهروب الكبير.. الأمن يضبط مسؤولي مصحة الإدمان بمصر Icon وفاة مطرب المهرجانات المصري “دقدق”.. صاحب أغنية “أخواتي” Icon جامعة الباحة تعلن فتح التسجيل في “هاكاثون نورة” Icon انخفاض سعر الذهب في المعاملات الفورية Icon ضبط مواطن مخالف بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية Icon درجات الحرارة بالمملكة.. جازان الأعلى بـ31 مئوية وحائل الأدنى Icon “البيئة” تطلق حملة “ضمانك المحلي” لتعزيز الممارسات الزراعية Icon تنبيه من تقلبات جوية وأتربة مثارة على تبوك Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

أمانة جدة تتلف 4 أطنان من اللحوم الفاسدة شرق المحافظة

الإثنين ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٣٦ مساءً
أمانة جدة تتلف 4 أطنان من اللحوم الفاسدة شرق المحافظة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أتلفت أمانة محافظة جدة 4.550 كيلوجرامًا من اللحوم الفاسدة مجهولة المصدر، ضمن حملة ميدانية مشتركة نُفذت شرق المحافظة، وأسفرت عن إغلاق أربعة مواقع عشوائية مخالفة تُمارس أنشطة داخل مواقع ومستودعات لا تتوافر فيها الاشتراطات الصحية المعتمدة.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية أتلفت (4.550) كيلوجرامًا من اللحوم الفاسدة، إضافة إلى ضبط (200) لتر من العطور مجهولة المصدر، وإغلاق عدد المواقع والأنشطة المخالفة.

قد يهمّك أيضاً
أمانة جدة تطلق مبادرة “جدة تمشي 2”

أمانة جدة تطلق مبادرة “جدة تمشي 2”

أمانة جدة تضبط أكثر من 5 آلاف كيلوجرام من الأغذية الفاسدة

أمانة جدة تضبط أكثر من 5 آلاف كيلوجرام من الأغذية الفاسدة

وأكد أن الحملة تأتي ضمن جهود الأمانة لمتابعة الأنشطة المخالفة والحد من الممارسات غير النظامية التي تمس الصحة العامة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمانة جدة تطلق مبادرة “جدة تمشي 2”
السعودية اليوم

أمانة جدة تطلق مبادرة “جدة تمشي 2”

السعودية اليوم