أمانة جدة تتلف 4 أطنان من اللحوم الفاسدة شرق المحافظة

أتلفت أمانة محافظة جدة 4.550 كيلوجرامًا من اللحوم الفاسدة مجهولة المصدر، ضمن حملة ميدانية مشتركة نُفذت شرق المحافظة، وأسفرت عن إغلاق أربعة مواقع عشوائية مخالفة تُمارس أنشطة داخل مواقع ومستودعات لا تتوافر فيها الاشتراطات الصحية المعتمدة.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية أتلفت (4.550) كيلوجرامًا من اللحوم الفاسدة، إضافة إلى ضبط (200) لتر من العطور مجهولة المصدر، وإغلاق عدد المواقع والأنشطة المخالفة.

وأكد أن الحملة تأتي ضمن جهود الأمانة لمتابعة الأنشطة المخالفة والحد من الممارسات غير النظامية التي تمس الصحة العامة.