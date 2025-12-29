أمانة جدة تتلف 4 أطنان من اللحوم الفاسدة شرق المحافظة البدء في تنفيذ مشاريع “المجموعة الثالثة” من برنامج تطوير محاور الطرق بالرياض بعد فيديو الهروب الكبير.. الأمن يضبط مسؤولي مصحة الإدمان بمصر وفاة مطرب المهرجانات المصري “دقدق”.. صاحب أغنية “أخواتي” جامعة الباحة تعلن فتح التسجيل في “هاكاثون نورة” انخفاض سعر الذهب في المعاملات الفورية ضبط مواطن مخالف بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية درجات الحرارة بالمملكة.. جازان الأعلى بـ31 مئوية وحائل الأدنى “البيئة” تطلق حملة “ضمانك المحلي” لتعزيز الممارسات الزراعية تنبيه من تقلبات جوية وأتربة مثارة على تبوك
أتلفت أمانة محافظة جدة 4.550 كيلوجرامًا من اللحوم الفاسدة مجهولة المصدر، ضمن حملة ميدانية مشتركة نُفذت شرق المحافظة، وأسفرت عن إغلاق أربعة مواقع عشوائية مخالفة تُمارس أنشطة داخل مواقع ومستودعات لا تتوافر فيها الاشتراطات الصحية المعتمدة.
وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية أتلفت (4.550) كيلوجرامًا من اللحوم الفاسدة، إضافة إلى ضبط (200) لتر من العطور مجهولة المصدر، وإغلاق عدد المواقع والأنشطة المخالفة.
وأكد أن الحملة تأتي ضمن جهود الأمانة لمتابعة الأنشطة المخالفة والحد من الممارسات غير النظامية التي تمس الصحة العامة.