تفعيل تحديات المشي في حديقة الأمير ماجد

أمانة جدة تطلق مبادرة “جدة تمشي 2”

الخميس ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٨ مساءً
أمانة جدة تطلق مبادرة “جدة تمشي 2”
المواطن - فريق التحرير

أطلقت أمانة محافظة جدة اليوم، النسخة الشتوية من مبادرة “جدة تمشي 2″، في عددٍ من المماشي الرئيسة والثانوية بالمدينة، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز جودة الحياة، ورفع معدلات النشاط البدني، وتشجيع أنماط الحياة الصحية بين أفراد المجتمع.

وتُنفّذ المبادرة بالتعاون مع وزارتي الصحة الرياضة، وبالشراكة مع تطبيق “تحدي المشي”، الذي يُعد المنصة المعتمدة للتسجيل والمشاركة في جميع مسارات المبادرة، والتي تمتد على مدار أربعة أسابيع، وتتضمن تحديات وبرامج تحفيزية موجهة لمختلف الفئات العمرية.

وأوضح المدير العام للمسؤولية المجتمعية بأمانة محافظة جدة المهندس هتان بن هاشم حموده، أن إطلاق “جدة تمشي 2” يأتي امتدادًا لجهود الأمانة في تطوير المماشي والمرافق العامة، وتفعيلها كمساحات حاضنة للمبادرات المجتمعية والأنشطة الصحية، بما يسهم في رفع مستوى الصحة العامة وتحقيق مستهدفات جودة الحياة.

وانطلقت أولى فعاليات المبادرة في جميع مماشي المدينة والبالغة 25 ممشى من خلال تفعيل مسارين رئيسين للمشاركة، يتمثل الأول في تحدي المشي لمدة 60 دقيقة، حيث يُتاح للمشاركين المشي في الممشى الرئيسي أو أي من المماشي الثانوية في المواقع المحددة، فيما يتمثل المسار الثاني في تحدي تجميع النقاط، والذي يُقام حصريًا في ممشى حديقة الأمير ماجد.

يُذكر أن المشاركة تتطلب في المبادرة التسجيل المسبق عبر تطبيق “تحدي المشي” على الرابط https://walkingchallenge.com/ الذي يتيح متابعة النشاط، والدخول في التحديات، والاستفادة من البرامج التحفيزية.

