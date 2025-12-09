Icon

أمريكا تفرض عقوبات على جهات اتهمتها بتأجيج الحرب في السودان

الثلاثاء ٩ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٣٦ مساءً
أمريكا تفرض عقوبات على جهات اتهمتها بتأجيج الحرب في السودان
المواطن - فريق التحرير

فرضت الولايات المتحدة اليوم، عقوبات على جهات اتهمتها بتأجيج الحرب في السودان، مستهدفة ما وصفتها بشبكة عابرة للحدود تُجند عسكريين كولومبيين سابقين، وتدرب جنودًا بينهم أطفال للقتال في صفوف قوات الدعم السريع شبه العسكرية.

وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أنها فرضت عقوبات على أربعة أفراد وأربعة كيانات ضمن الشبكة، التي قالت إنها تتألف في معظمها من مواطنين وشركات كولومبية.

