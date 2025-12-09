أمانة العاصمة المقدسة تفعّل خطط الطوارئ للتعامل مع الحالة المطرية لقطات مذهلة توثق الحالة المطرية على حائل حريق مبنى في جاكرتا يودي بحياة 22 شخصًا سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10699 نقطة أمريكا تفرض عقوبات على جهات اتهمتها بتأجيج الحرب في السودان ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة بمنطقة تبوك ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس جمهورية إندونيسيا ولي العهد يرعى حفل افتتاح مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط طرح 24 مشروعًا عبر منصة استطلاع منها مشروع لتحفيز السوق العقاري قرارات من تنظيم الإعلام بحق 9 أشخاص لمخالفتهم لائحة النشر الإلكتروني
فرضت الولايات المتحدة اليوم، عقوبات على جهات اتهمتها بتأجيج الحرب في السودان، مستهدفة ما وصفتها بشبكة عابرة للحدود تُجند عسكريين كولومبيين سابقين، وتدرب جنودًا بينهم أطفال للقتال في صفوف قوات الدعم السريع شبه العسكرية.
وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أنها فرضت عقوبات على أربعة أفراد وأربعة كيانات ضمن الشبكة، التي قالت إنها تتألف في معظمها من مواطنين وشركات كولومبية.