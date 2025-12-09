أمريكا تفرض عقوبات على جهات اتهمتها بتأجيج الحرب في السودان

فرضت الولايات المتحدة اليوم، عقوبات على جهات اتهمتها بتأجيج الحرب في السودان، مستهدفة ما وصفتها بشبكة عابرة للحدود تُجند عسكريين كولومبيين سابقين، وتدرب جنودًا بينهم أطفال للقتال في صفوف قوات الدعم السريع شبه العسكرية.

وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أنها فرضت عقوبات على أربعة أفراد وأربعة كيانات ضمن الشبكة، التي قالت إنها تتألف في معظمها من مواطنين وشركات كولومبية.