أمسيات شتوية باردة تجمع نجوم الغناء العربي لتعيد لوداي صفار في الدرعية حضوره الفني

شهد برنامج “صدى الوادي” خلال اليومين الماضيين ليالي غنائية متتابعة، أعادت لوادي صفار حضوره الفني، وحوّلت أمسياته الشتوية الباردة إلى مساحات دافئة بالطرب والموسيقى، ليغدو المكان التاريخي مسرحًا مفتوحًا للفن ضمن برامج موسم الدرعية 25/26.
واحتضن وادي صفار يوم الخميس 18 ديسمبر أمسية غنائية أحياها فنان العرب محمد عبده، وسط حضور جماهيري كثيف، مقدّمًا مختارات من أعماله الخالدة التي شكّلت محطات بارزة في تاريخ الأغنية السعودية، وحملت الجمهور في رحلة موسيقية امتدت لعقود من الذاكرة الفنية.
وواصلت أمسيات البرنامج حضورها هذا الأسبوع، حيثُ شهد مسرح “صدى الوادي” أمس الجمعة ليلة طربية جمعت قيثارة الخليج الفنانة نوال والفنان نواف الجبرتي، في أمسية موسيقية مزجت بين الأصالة والطرب، عبر مجموعة من الأعمال الغنائية التي ارتبطت بالذاكرة الفنية الخليجية، تخللتها عروض السامري التي عزّزت من عمق التجربة الفنية.
ويأتي تنظيم هذه الأمسيات ضمن برنامج “صدى الوادي” الذي يواصل تقديم حفلات موسيقية متنوعة تستضيف نخبة من نجوم الغناء العربي، في إطار توجُّه موسم الدرعية لتوظيف المواقع التاريخية والطبيعية بوصفها مسارح حيّة للفنون، تجمع بين جمال المكان وقيمته الثقافية والتراثية.
ويعكس البرنامج توجُّه موسم الدرعية 25/26 نحو صناعة تجارب فنية متكاملة، تُعزز التفاعل بين الفنان والجمهور، وتمنح زيارة الدرعية طابعًا فنيًا خاصًا مستلهمًا من الإرث النجدي لوادي صفار، ليُصبح المسرح امتدادًا طبيعيًا للمشهد المحيط به.