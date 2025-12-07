أمطار الخير تواصل هطولها على المدينة المنورة

تشهد المدينة المنورة من مساء أمس، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزوابع رعدية، وتواصل الأمطار هطولها حيث لا تزال السماء ملبدة بالغيوم.

جعلَها اللهُ سُقيَا خيرٍ وبركةٍ، وعمَّ بنفعِها أرجاء البلاد.