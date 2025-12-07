Icon

أمطار الخير تواصل هطولها على المدينة المنورة

الإثنين ٨ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٤٩ صباحاً
أمطار الخير تواصل هطولها على المدينة المنورة
المواطن - واس

تشهد المدينة المنورة من مساء أمس، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزوابع رعدية، وتواصل الأمطار هطولها حيث لا تزال السماء ملبدة بالغيوم.

جعلَها اللهُ سُقيَا خيرٍ وبركةٍ، وعمَّ بنفعِها أرجاء البلاد.

