أمطار رعدية على معظم المناطق من الغد حتى الخميس والمدني يحذر

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك لهطول الأمطار الرعدية على مناطق المملكة، من يوم غدٍ السبت حتى الخميس المقبل.
وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة، ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل العاصمة المقدسة وجدة والكامل والجموم والطائف وميسان وأضم ورابغ وخليص وبحرة والليث والقنفذة والعرضيات وتربة والمويه والخرمة, وأمطار متوسطة على منطقة الرياض لتشمل الدوادمي وعفيف والزلفي والمجمعة والغاط وشقراء وثادق ورماح.
وأشارت المديرية إلى أن مناطق تبوك والمدينة المنورة والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والشرقية والباحة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار وأمطار متوسطة على منطقتي عسير وجازان.