السعودية اليوم
حصاد اليوم
مصحوبة برياح نشطة

أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على عدة مناطق

الأحد ٧ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢١ صباحاً
أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على عدة مناطق
المواطن - فريق التحرير

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله-، هطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، المدينة المنورة.

توقعات حالة الطقس

وأشار التقرير، إلى أن هطول الأمطار يمتد إلى أجزاء من منطقة حائل والأجزاء الشمالية من منطقة مكة المكرمة في حين تكون خفيفة على أجزاء من مرتفعات منطقتي الباحة وعسير وكذلك على أجزاء من منطقة القصيم، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية، كما لايزال تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الغربية والجنوبية الغربية من المملكة خاصة السواحل منها.

وبين أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 60 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط وشرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

