أمطار على الجوف وعرعر

هطلت أمطار خفيفة على منطقة الجوف، وشملت الأمطار مدينة سكاكا وضواحيها، كما شملت الأمطار المتوسطة مراكز الشويحطية وزلوم وهديب والرفيعة وطلعة عمار، وسالت على إثرها الشعاب وارتوت الأرض.

كما هطلت مساء اليوم أمطار متوسطة على مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية. ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم، مع استمرار فرصة هطول مزيد من الأمطار –بمشيئة الله تعالى–.

جعلَها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.