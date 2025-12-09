أمطار على الجوف وعرعر

التأمينات تعلن فتح باب التسجيل في برنامج النخبة المنتهي بالتوظيف علماء يبتكرون أصغر وأسرع واجهة دماغ حاسوب في العالم حساب المواطن: إيداع الدعم لشهر ديسمبر النفط يهبط 1% وسط ترقب المستثمرين لأسعار الفائدة الأمريكية أكاديمية “سدايا” تُطلق برنامج التدريب الاحترافي في النماذج اللغوية الكبيرة LLM اليوم الأول من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية ينطلق بمنافسات قوية لـ 182 مهرة بأكثر من 38 مليون ريال.. نادي الصقور السعودي يعلن تفاصيل جوائز مهرجان الملك عبدالعزيز لقطات توثق أمطار الخير على منطقة القصيم كأس العرب.. منتخب الجزائر يهزم العراق ويتأهل لربع النهائي “يوم الصفقة” يجمع الشركات الناشئة بالمستثمرين في مؤتمر الابتكار في استدامة المياه
هطلت أمطار خفيفة على منطقة الجوف، وشملت الأمطار مدينة سكاكا وضواحيها، كما شملت الأمطار المتوسطة مراكز الشويحطية وزلوم وهديب والرفيعة وطلعة عمار، وسالت على إثرها الشعاب وارتوت الأرض.
كما هطلت مساء اليوم أمطار متوسطة على مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية. ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم، مع استمرار فرصة هطول مزيد من الأمطار –بمشيئة الله تعالى–.
جعلَها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.