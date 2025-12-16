أمطار على منطقة جازان حتى الثامنة مساء

نَبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطارٍ متوسطة على منطقة جازان، تُصحب برياحٍ شديدة السرعة، تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، وجريان السيول، وتساقط البرد، وارتفاع الأمواج.

وبحسب مركز الأرصاد، تكون الحالة على مدينة جيزان، ومحافظات أحد المسارحة، وأبو عريش، والطوال، وصامطة، وضمد، وصبيا، وبيش، والدرب، والحرث، والدائر، والعارضة، والعيدابي، وفيفاء، وهروب، والريث، وجزيرة فرسان، ومركز الفطيحة.

وبيَّن أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.