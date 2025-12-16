الضباب يغطي سماء عرعر ولقطات توثق الدولار يتراجع إلى أدنى مستوى له في شهرين طريقة معرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع في حساب المواطن المراعي توصي بتوزيع 1.15 مليار ريال أرباحًا نقدية عن 2025 إيلون ماسك أول شخص في العالم تتجاوز ثروته حاجز 600 مليار دولار الأسواق تترقب رفع الفائدة في اليابان إلى أعلى مستوى منذ 1995 المرور: الإطارات السليمة تعزز السلامة في الأجواء الماطرة الزراعة تطرح فرصًا استثمارية جديدة في الشمالية انخفاض أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم أمطار على منطقة جازان حتى الثامنة مساء
نَبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطارٍ متوسطة على منطقة جازان، تُصحب برياحٍ شديدة السرعة، تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، وجريان السيول، وتساقط البرد، وارتفاع الأمواج.
وبحسب مركز الأرصاد، تكون الحالة على مدينة جيزان، ومحافظات أحد المسارحة، وأبو عريش، والطوال، وصامطة، وضمد، وصبيا، وبيش، والدرب، والحرث، والدائر، والعارضة، والعيدابي، وفيفاء، وهروب، والريث، وجزيرة فرسان، ومركز الفطيحة.
وبيَّن أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.