Icon

الضباب يغطي سماء عرعر ولقطات توثق  Icon الدولار يتراجع إلى أدنى مستوى له في شهرين Icon طريقة معرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع في حساب المواطن Icon المراعي توصي بتوزيع 1.15 مليار ريال أرباحًا نقدية عن 2025 Icon إيلون ماسك أول شخص في العالم تتجاوز ثروته حاجز 600 مليار دولار Icon الأسواق تترقب رفع الفائدة في اليابان إلى أعلى مستوى منذ 1995 Icon المرور: الإطارات السليمة تعزز السلامة في الأجواء الماطرة Icon الزراعة تطرح فرصًا استثمارية جديدة في الشمالية Icon انخفاض أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم Icon أمطار على منطقة جازان حتى الثامنة مساء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

أمطار على منطقة جازان حتى الثامنة مساء

الثلاثاء ١٦ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٥ صباحاً
أمطار على منطقة جازان حتى الثامنة مساء
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

نَبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطارٍ متوسطة على منطقة جازان، تُصحب برياحٍ شديدة السرعة، تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، وجريان السيول، وتساقط البرد، وارتفاع الأمواج.

وبحسب مركز الأرصاد، تكون الحالة على مدينة جيزان، ومحافظات أحد المسارحة، وأبو عريش، والطوال، وصامطة، وضمد، وصبيا، وبيش، والدرب، والحرث، والدائر، والعارضة، والعيدابي، وفيفاء، وهروب، والريث، وجزيرة فرسان، ومركز الفطيحة.

قد يهمّك أيضاً
تعليق الدراسة الحضورية اليوم الاثنين في مدارس جازان

تعليق الدراسة الحضورية اليوم الاثنين في مدارس جازان

أمطار ورياح على منطقة جازان حتى المساء 

أمطار ورياح على منطقة جازان حتى المساء 

وبيَّن أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القبض على مقيم لترويجه 33 كجم من الحشيش في جازان
السعودية اليوم

القبض على مقيم لترويجه 33 كجم من...

السعودية اليوم
الأجواء الغائمة والمعتدلة تجذب الزوار إلى جازان
السعودية اليوم

الأجواء الغائمة والمعتدلة تجذب الزوار إلى جازان

السعودية اليوم
أمطار ورياح على منطقة جازان حتى المساء 
السعودية اليوم

أمطار ورياح على منطقة جازان حتى المساء 

السعودية اليوم
تعليق الدراسة الحضورية اليوم الاثنين في مدارس جازان
السعودية اليوم

تعليق الدراسة الحضورية اليوم الاثنين في مدارس...

السعودية اليوم