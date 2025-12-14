Icon

أمطار غزيرة على أجزاء من منطقة الرياض

الأحد ١٤ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٦ مساءً
أمطار غزيرة على أجزاء من منطقة الرياض
المواطن - واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة يوم غدٍ الاثنين على أجزاء متفرقة من منطقة الرياض.

وبحسب الإنذار المبكر لحالة الطقس، تشمل الحالة العاصمة الرياض، ومحافظات الدرعية، وثادق، وحريملاء، ورماح، وضرما، ومرات، والحريق، والخرج، والدلم، والمزاحمية، وحوطة بني تميم، والرين، والقويعية.

وتوقع مركز “الأرصاد” أن يصاحب الأمطار رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.

 

