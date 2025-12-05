Icon

أمطار غزيرة على سكاكا و3 محافظات في الجوف حتى الأربعاء 

الجمعة ٥ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٤ مساءً
المواطن - واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الجوف اعتبارًا من يوم غدٍ السبت حتى الأربعاء المقبل.

وبيّن المركز أن الحالة المطرية تشمل مدينة سكاكا ومحافظات القريات وطبرجل ودومة الجندل.

وتوقع المركز هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة -بمشيئة الله تعالى- على سكاكا ودومة الجندل من الأحد إلى الأربعاء، وأمطار غزيرة على محافظتي القريات وطبرجل يومي السبت والأحد، ومتوسطة إلى غزيرة على المحافظتين من الاثنين إلى الأربعاء المقبل.

