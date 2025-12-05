أمطار غزيرة على سكاكا و3 محافظات في الجوف حتى الأربعاء 

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الجوف اعتبارًا من يوم غدٍ السبت حتى الأربعاء المقبل.

وبيّن المركز أن الحالة المطرية تشمل مدينة سكاكا ومحافظات القريات وطبرجل ودومة الجندل.

وتوقع المركز هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة -بمشيئة الله تعالى- على سكاكا ودومة الجندل من الأحد إلى الأربعاء، وأمطار غزيرة على محافظتي القريات وطبرجل يومي السبت والأحد، ومتوسطة إلى غزيرة على المحافظتين من الاثنين إلى الأربعاء المقبل.