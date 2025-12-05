ركض والحراس خلفه.. ماكرون يخرق البروتوكول الأمني في الصين السعودية تفوز على جزر القمر بثلاثية تنبيه من سفارة السعودية لدى إثيوبيا للمواطنين بشأن فيروس ماربورغ أمطار غزيرة على سكاكا و3 محافظات في الجوف حتى الأربعاء سريلانكا.. حصيلة ضحايا الفيضانات ترتفع إلى 607 قتلى ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بمحمية الملك عبدالعزيز سناب شات ممنوع في روسيا قرعة كأس العالم 2026.. المنتخب السعودي في المجموعة الثامنة مع إسبانيا وأورغواي السعودية و7 دول تدين تصريحات إسرائيل بشأن معبر رفح وترفض محاولات تهجير الشعب الفلسطيني ترامب يحصل على جائزة فيفا للسلام
نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الجوف اعتبارًا من يوم غدٍ السبت حتى الأربعاء المقبل.
وبيّن المركز أن الحالة المطرية تشمل مدينة سكاكا ومحافظات القريات وطبرجل ودومة الجندل.
وتوقع المركز هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة -بمشيئة الله تعالى- على سكاكا ودومة الجندل من الأحد إلى الأربعاء، وأمطار غزيرة على محافظتي القريات وطبرجل يومي السبت والأحد، ومتوسطة إلى غزيرة على المحافظتين من الاثنين إلى الأربعاء المقبل.