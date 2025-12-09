Icon

أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى الخميس 

الثلاثاء ٩ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٨ صباحاً
أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى الخميس 
المواطن - فريق التحرير

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة غدًا، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الخميس القادم.

وبحسب مركز الأرصاد، تشمل الحالة مدينة الباحة ومحافظات القرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والمخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.

ودعا الدفاع المدني الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلامة.

