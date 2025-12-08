Icon

أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة

الإثنين ٨ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٥ صباحاً
أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة
المواطن - فريق التحرير

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على المدينة المنورة ومحافظات وادي الفرع وبدر والحناكية وخيبر والعلا والعيص والمهد وينبع ومركز الرايس.
وبين المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الحادية عشرة صباحًا.

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله-، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الحدود الشمالية، الجوف والأجزاء الجنوبية من منطقة تبوك في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة كذلك على الأجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية والرياض مع فرصة لتكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

