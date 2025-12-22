أمطار غزيرة وفيضانات تجتاح شمال كاليفورنيا وإنقاذ عالقين

أدت الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة إلى غمر الطرق بالمياه في شمال كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية؛ مما أدى إلى عمليات إنقاذ من المركبات والمنازل، إضافة إلى حالة وفاة مؤكدة واحدة.

وأفادت شرطة ريدينج اليوم، أنها تلقت العديد من البلاغات أمس بشأن سائقين عالقين حاولوا المرور عبر مناطق غمرتها المياه، وأكد عمدة المدينة مايك ليتاو في بيان وفاة شخص في ريدينج، التي يبلغ عدد سكانها نحو (93) ألف نسمة، وتقع على بعد حوالي (160) ميلًا شمال ساكرامنتو.

وذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية أن ما بين (7.6) سنتيمترات إلى (15.2) سنتيمترًا من الأمطار قد هطلت في أجزاء من مقاطعتين.