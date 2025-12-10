Icon

شرطة جدة تباشر واقعة مشاجرة شخصين في مكان عام Icon الدفاع المدني: اتبعوا إرشادات السلامة عند استخدام وسائل التدفئة Icon الأرض على موعد مع شهب التوأميات Icon شتاء الباحة.. طبيعة خلابة تتزيّن بالضباب وبرودة الأجواء Icon طريقة التحقق من أهلية الحصول على تأشيرة العمالة المنزلية Icon حساب المواطن: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة ديسمبر Icon محمية الأمير محمد بن سلمان تُطلق برنامج التتبع المباشر لحركة السلاحف بالأقمار الصناعية Icon حرس الحدود يشارك في معرض اليوم السعودي والعالمي للتطوع 2025 بجازان Icon الموارد البشرية في 2025.. مبادرات وقرارات تُحقق العدالة وتحفظ الحقوق وتُعزز بيئة سوق العمل Icon ضبط مواطن رعى 12 متنًا من الإبل في محمية الإمام تركي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

أمطار في 9 مناطق ومكة المكرمة تسجّل أعلى كمية

الأربعاء ١٠ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٤٢ مساءً
أمطار في 9 مناطق ومكة المكرمة تسجّل أعلى كمية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

سجّلت منطقة مكة المكرمة أعلى معدلٍ لكميات الأمطار في المملكة بـ(133,2) ملم في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وذلك ضمن (9) مناطق شهدت هطول كمياتٍ متفرقة من الأمطار، فيما سجّل حي البساتين بجدة (84,4) ملم، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي (72،2) ملم، وحي الربوة بجدة (2.50) ملم، وجدة (33,0) ملم، وحي بني مالك بجدة (19,2) ملم.
ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، حول كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، سجّلت (101) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، هطول أمطارٍ في مناطق (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، والشرقية، وتبوك، وحائل، والحدود الشمالية، والجوف).
وأوضح التقرير، تسجيل منطقة الحدود الشمالية (52,9) ملم في مطار رفحاء، و(42,2) ملم في مطار عرعر، و(23,5) ملم في رفحاء، و(17,2) ملم في عرعر, فيما سجّلت الشنان في منطقة حائل (22,9) ملم، والروضة بحائل (18,8) ملم، وحي الورود بالشنان (16,9) ملم، ومزارع شركة نادك ببقعاء (10,2) ملم، والشيحية ببقعاء (9,5) ملم, وسجّلت منطقة تبوك (16,8) ملم في الفارعة بالوجه، و(11,2) ملم في مركز جريش الأمني بتيماء، و(3,2) ملم في العمود بضباء، و(2,2) ملم في شواق بضباء.
وأشار التقرير إلى تسجيل منطقة القصيم (11,5) ملم في المذنب، و(10,5) ملم في مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز، و(9,5) ملم في شري ببريدة, و(9,0) ملم في عيون الجواء، و(8,6) ملم في قبة بالأسياح، و(7,8) ملم في الفويلق بالبكيرية, بينما سجّلت أبو ضباع بوادي الفرع في منطقة المدينة المنورة (10,0) ملم، و(9,2) ملم في شارع المندسة العام بالمدينة، و(6,6) ملم في وادي الفرع، و(5,4) ملم في الهندية بوادي الفرع.
وسجّلت المنطقة الشرقية (6,4) ملم في القاعدة الجوية بحفر الباطن، و(5,1) ملم في حفر الباطن، و(3,4) ملم في مطار القيصومة بحفر الباطن, كما سجّلت الزلفي في منطقة الرياض (3,7) ملم، وعلقة بالزلفي (3,0) ملم، وروضة السبلة بالزلفي (1,0) ملم, فيما سجّلت منطقة الجوف (2,0) ملم في عين الحواس بالقريات، و(1,1) ملم في طلعة عمار بسكاكا، و(1,0) بالقريات.
ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار الهاطلة في جميع مناطق المملكة، عبر الرابط التالي: https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/Agencies/TheWaterAgency/Topics/SiteAssets/Pages/15-11-2018-4/19-06-1447%20%D9%87%D9%80.pdf.

قد يهمّك أيضاً
القبض على مواطن لترويجه 45 كيلوجرامًا من القات بمكة المكرمة

القبض على مواطن لترويجه 45 كيلوجرامًا من القات بمكة المكرمة

مكة المكرمة وجدة الأعلى حرارة اليوم بـ34 مئوية

مكة المكرمة وجدة الأعلى حرارة اليوم بـ34 مئوية

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القبض على مواطن لترويجه 45 كيلوجرامًا من القات بمكة المكرمة
السعودية اليوم

القبض على مواطن لترويجه 45 كيلوجرامًا من...

السعودية اليوم