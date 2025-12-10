أمطار في 9 مناطق ومكة المكرمة تسجّل أعلى كمية

سجّلت منطقة مكة المكرمة أعلى معدلٍ لكميات الأمطار في المملكة بـ(133,2) ملم في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وذلك ضمن (9) مناطق شهدت هطول كمياتٍ متفرقة من الأمطار، فيما سجّل حي البساتين بجدة (84,4) ملم، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي (72،2) ملم، وحي الربوة بجدة (2.50) ملم، وجدة (33,0) ملم، وحي بني مالك بجدة (19,2) ملم.

ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، حول كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، سجّلت (101) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، هطول أمطارٍ في مناطق (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، والشرقية، وتبوك، وحائل، والحدود الشمالية، والجوف).

وأوضح التقرير، تسجيل منطقة الحدود الشمالية (52,9) ملم في مطار رفحاء، و(42,2) ملم في مطار عرعر، و(23,5) ملم في رفحاء، و(17,2) ملم في عرعر, فيما سجّلت الشنان في منطقة حائل (22,9) ملم، والروضة بحائل (18,8) ملم، وحي الورود بالشنان (16,9) ملم، ومزارع شركة نادك ببقعاء (10,2) ملم، والشيحية ببقعاء (9,5) ملم, وسجّلت منطقة تبوك (16,8) ملم في الفارعة بالوجه، و(11,2) ملم في مركز جريش الأمني بتيماء، و(3,2) ملم في العمود بضباء، و(2,2) ملم في شواق بضباء.

وأشار التقرير إلى تسجيل منطقة القصيم (11,5) ملم في المذنب، و(10,5) ملم في مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز، و(9,5) ملم في شري ببريدة, و(9,0) ملم في عيون الجواء، و(8,6) ملم في قبة بالأسياح، و(7,8) ملم في الفويلق بالبكيرية, بينما سجّلت أبو ضباع بوادي الفرع في منطقة المدينة المنورة (10,0) ملم، و(9,2) ملم في شارع المندسة العام بالمدينة، و(6,6) ملم في وادي الفرع، و(5,4) ملم في الهندية بوادي الفرع.

وسجّلت المنطقة الشرقية (6,4) ملم في القاعدة الجوية بحفر الباطن، و(5,1) ملم في حفر الباطن، و(3,4) ملم في مطار القيصومة بحفر الباطن, كما سجّلت الزلفي في منطقة الرياض (3,7) ملم، وعلقة بالزلفي (3,0) ملم، وروضة السبلة بالزلفي (1,0) ملم, فيما سجّلت منطقة الجوف (2,0) ملم في عين الحواس بالقريات، و(1,1) ملم في طلعة عمار بسكاكا، و(1,0) بالقريات.

ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار الهاطلة في جميع مناطق المملكة، عبر الرابط التالي: https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/Agencies/TheWaterAgency/Topics/SiteAssets/Pages/15-11-2018-4/19-06-1447%20%D9%87%D9%80.pdf.