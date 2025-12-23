Icon

أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة الباحة حتى المساء 

الثلاثاء ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٩ صباحاً
أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة الباحة حتى المساء 
المواطن - فريق التحرير

نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وجريان السيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية.

وبحسب مركز الأرصاد تكون الحالة على مدينة الباحة، ومحافظات بلجرشي، والقرى، وبني حسن، والمندق، والمخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.

وبيَّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

