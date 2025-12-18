Icon

السعودية اليوم
حصاد اليوم

أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة جازان حتى المساء 

الخميس ١٨ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٤ صباحاً
أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة جازان حتى المساء 
المواطن - واس

نَبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطارٍ متوسطة على منطقة جازان، تُصحب برياحٍ شديدة السرعة، تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية, وصواعق رعدية، وجريان السيول، وتساقط البرد على مدينة جيزان، ومحافظات بيش، والدرب، وجزيرة فرسان.

وبيَّن أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثالثة مساءً.

أمطار على منطقة جازان حتى الثامنة مساء

أمطار على منطقة جازان حتى الثامنة مساء

تعليق الدراسة الحضورية اليوم الاثنين في مدارس جازان

تعليق الدراسة الحضورية اليوم الاثنين في مدارس جازان

