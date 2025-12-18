أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة جازان حتى المساء 

نَبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطارٍ متوسطة على منطقة جازان، تُصحب برياحٍ شديدة السرعة، تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية, وصواعق رعدية، وجريان السيول، وتساقط البرد على مدينة جيزان، ومحافظات بيش، والدرب، وجزيرة فرسان.

وبيَّن أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثالثة مساءً.