أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة جازان حتى المساء استقرار أسعار الذهب اليوم بدء تداول أسهم الرمز للعقارات في السوق السعودية اليوم حساب المواطن يوضح الموقف حال إضافة تابع بتاريخ 10 ديسمبر فتح باب القبول في برامج الدبلوم بالكلية التطبيقية بجامعة نجران إخلاء طبي لمواطن من إندونيسيا لتلقي العلاج بالسعودية توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول على 6 مناطق تخريج دورة الفرد الأساسي الـ(26) بأكاديمية الأمير نايف بن عبدالعزيز لمكافحة المخدرات رياح شديدة السرعة على محافظتي جدة والليث إقرار ميزانية الدفاع الأمريكية بقيمة 901 مليار دولار
نَبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطارٍ متوسطة على منطقة جازان، تُصحب برياحٍ شديدة السرعة، تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية, وصواعق رعدية، وجريان السيول، وتساقط البرد على مدينة جيزان، ومحافظات بيش، والدرب، وجزيرة فرسان.
وبيَّن أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثالثة مساءً.