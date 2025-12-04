Icon

الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تطلق أول خدمة غسيل كلوي متنقل داخل السجون بالمملكة Icon برعاية وزير الداخلية.. اللواء العنزي يشهد حفل تكريم متقاعدي الأفواج الأمنية Icon الدعم السريع يحتجز الناجين من حصار الفاشر مقابل فدى ضخمة Icon فيصل بن فرحان ورئيس وزراء قطر يرأسان اجتماع اللجنة التنفيذية في الرياض Icon السعودية تدخل موسوعة غينيس كأكبر عدد من المشاهدين لدروس مباشرة عن التطوع Icon طرح فرص استثمارية في متنزه البيضاء الوطني بالمدينة المنورة Icon طيران ناس يحتفل بتدشين رحلاته المباشرة بين الدمام وطريف Icon تطور مفاجئ في الحالة الصحة لـ حياة الفهد Icon إطلاق أول خدمة غسيل كلوي متنقل داخل السجون السعودية Icon إيرادات القطاع غير الربحي ترتفع إلى 73.1 مليار ريال بنسبة نمو 22% خلال 2024

أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة حائل حتى المساء 

الخميس ٤ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥٤ صباحاً
أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة حائل حتى المساء 
المواطن - واس

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار على منطقة حائل مصحوبة برياح شديدة السرعة، وجريان السيول، وصواعق رعدية، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، ‏تؤدي إلى تدنٍ في ‏مدى ‏الرؤية الأفقية.

وبيَّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.

