السعودية اليوم
حصاد اليوم

أمطار ورياح شديدة على منطقة حائل حتى المساء 

الأربعاء ١٧ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٩ صباحاً
أمطار ورياح شديدة على منطقة حائل حتى المساء 
المواطن - واس

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار على منطقة حائل مصحوبة برياح شديدة السرعة، وجريان السيول، وصواعق رعدية، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، ‏تؤدي إلى تدنٍ في ‏مدى ‏الرؤية الأفقية.

وبيَّن أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً.

