أمطار ورياح شديدة على منطقة حائل حتى المساء لقطات توثق الخباري وتشكُّل بحيرات مياه الأمطار جنوب طريف ثروة المليارديرات في السعودية تنمو 113% خلال 2025 توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وبرد على 7 مناطق هزة أرضية بقوة 4 درجات في المنطقة الشرقية وظائف شاغرة لدى شركة صدارة للكيميائيات وظائف شاغرة في شركة ساتورب وزارة الداخلية تُطلق ختمًا خاصًّا بمؤتمر أبشر 2025 متحدث الأرصاد يوضح حقيقة مقاطع غرق أحياء في الرياض تعليق الدراسة الحضورية بجامعة الأمير محمد بن فهد
نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار على منطقة حائل مصحوبة برياح شديدة السرعة، وجريان السيول، وصواعق رعدية، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.
وبيَّن أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً.