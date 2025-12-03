أمطار ورياح على العاصمة المقدسة حتى التاسعة مساء 

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة على العاصمة المقدسة، تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

وقال مركز الأرصاد إن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.

توقعات الطقس اليوم

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار خفيفة على مناطق الباحة، مكة المكرمة، حائل، الحدود الشمالية.

في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على تلك المناطق، كذلك على مناطق جازان، عسير، الرياض، الشرقية.