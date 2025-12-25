أمطار ورياح على العرضيات حتى المساء 

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة وظائف شاغرة بفروع طيران أديل وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار على محافظة العرضيات بمنطقة مكة المكرمة، مصحوبة برياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.