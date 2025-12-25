أمطار ورياح على العرضيات حتى المساء 

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار على محافظة العرضيات بمنطقة مكة المكرمة، مصحوبة برياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.