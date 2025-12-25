Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

أمطار ورياح على العرضيات حتى المساء 

الخميس ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥٥ صباحاً
أمطار ورياح على العرضيات حتى المساء 
المواطن - واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار على محافظة العرضيات بمنطقة مكة المكرمة، مصحوبة برياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

