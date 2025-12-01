أمطار ورياح على سكاكا ودومة الجندل

وظائف إدارية شاغرة في مجموعة العليان وظائف شاغرة في فروع شركة المراعي الأخضر يفوز على منتخب عمان في كأس العرب انعقاد مؤتمر “رالي طويق” للسيارات الكلاسيكية للكشف عن مسار النسخة الجديدة الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس سريلانكا في ضحايا إعصار ديتواه وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة التأمين وظائف هندسية شاغرة لدى شركة PARSONS وظائف شاغرة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية وظائف إدارية شاغرة بـ البنك الإسلامي ختام مزاد نادي الصقور السعودي 2025 بمبيعات إجمالية 6.4 ملايين ريال
نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار خفيفة على مدينة سكاكا ومحافظة دومة الجندل بمنطقة الجوف غدًا الثلاثاء.
وتوقع المركز في تقريره أن تتأثر سكاكا ودومة الجندل بأمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة وتدني مستوى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله تعالى- الساعة 01:00 صباحًا, حتى الساعة 10:00 صباحًا.