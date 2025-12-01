أمطار ورياح على سكاكا ودومة الجندل

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار خفيفة على مدينة سكاكا ومحافظة دومة الجندل بمنطقة الجوف غدًا الثلاثاء.

وتوقع المركز في تقريره أن تتأثر سكاكا ودومة الجندل بأمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة وتدني مستوى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله تعالى- الساعة 01:00 صباحًا, حتى الساعة 10:00 صباحًا.