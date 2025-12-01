Icon

السعودية اليوم
حصاد اليوم

أمطار ورياح على سكاكا ودومة الجندل

الإثنين ١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤١ مساءً
أمطار ورياح على سكاكا ودومة الجندل
المواطن - فريق التحرير

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار خفيفة على مدينة سكاكا ومحافظة دومة الجندل بمنطقة الجوف غدًا الثلاثاء.

وتوقع المركز في تقريره أن تتأثر سكاكا ودومة الجندل بأمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة وتدني مستوى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله تعالى- الساعة 01:00 صباحًا, حتى الساعة 10:00 صباحًا.

