السعودية اليوم

أمطار ورياح على منطقة جازان حتى المساء 

الجمعة ١٢ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٤:٠٥ مساءً
أمطار ورياح على منطقة جازان حتى المساء 
المواطن - فريق التحرير

نَبَّه المركزُ الوطنيُّ للأرصاد اليوم، من هطول أمطارٍ خفيفة على منطقة جازان، تصاحبها رياحٍ نشطة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

وبحسب مركز الأرصاد، تكون الحالة على مدينة جيزان، ومحافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.

