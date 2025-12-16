Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

أمطار ورياح على منطقة نجران حتى الثامنة مساء

الثلاثاء ١٦ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٤٩ مساءً
أمطار ورياح على منطقة نجران حتى الثامنة مساء

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة على منطقة نجران تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش.

وبيَّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الـ 8 مساءً.

