أمطار ورياح نشطة على سكاكا ودومة الجندل

الخميس ٤ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٣٣ صباحاً
أمطار ورياح نشطة على سكاكا ودومة الجندل
المواطن - فريق التحرير

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار خفيفة على مدينة سكاكا ومحافظة دومة الجندل بمنطقة الجوف اليوم الخميس.

وتوقع المركز في تقريره أن تتأثر سكاكا ودومة الجندل بأمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة وتدني مستوى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله تعالى- الساعة 12:00 ظهرًا حتى الساعة 08:00 مساءً.

