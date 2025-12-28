أمطار ورياح نشطة وسحب رعدية على عدة مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله-، رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية كما لا يستبعد هطول أمطار خفيفة على أجزاء من تلك المناطق، في حين يستمر التوقع بتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض والشرقية مع فرصة تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق حائل، القصيم والمدينة المنورة.

ووفقًا للمركز، ستكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-42 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وعلى الخليج العربي ستكون حركة الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 20-50 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وبسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تتحول مساءً جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.