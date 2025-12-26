Icon

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض Icon وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة بفروع طيران أديل Icon وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN Icon وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية Icon محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية Icon أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

أمطار وصواعق على عدد من محافظات مكة المكرمة

الجمعة ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٩ صباحاً
أمطار وصواعق على عدد من محافظات مكة المكرمة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطارٍ خفيفة على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة، تشمل محافظات الليث، والقنفذة، والعرضيات، وخليص، وجدة، ورابغ؛ مصحوبة برياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

وأشار المركز إلى أن التنبيه يستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، داعيًا الجميع إلى توخي الحيطة والحذر، والالتزام بتعليمات السلامة، ومتابعة التحديثات الصادرة عبر القنوات الرسمية.

قد يهمّك أيضاً
ضبط مخالفين لنظام البيئة في مكة المكرمة

ضبط مخالفين لنظام البيئة في مكة المكرمة

وقاء مكة المكرمة ينفذ جولات ميدانية لتعزيز جهود حماية القطاع الزراعي في الخرمة

وقاء مكة المكرمة ينفذ جولات ميدانية لتعزيز جهود حماية القطاع الزراعي في...

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضبط مخالفين لنظام البيئة في مكة المكرمة
السعودية اليوم

ضبط مخالفين لنظام البيئة في مكة المكرمة

السعودية اليوم