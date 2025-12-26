أمطار وصواعق على عدد من محافظات مكة المكرمة

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة وظائف شاغرة بفروع طيران أديل وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد
نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطارٍ خفيفة على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة، تشمل محافظات الليث، والقنفذة، والعرضيات، وخليص، وجدة، ورابغ؛ مصحوبة برياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
وأشار المركز إلى أن التنبيه يستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، داعيًا الجميع إلى توخي الحيطة والحذر، والالتزام بتعليمات السلامة، ومتابعة التحديثات الصادرة عبر القنوات الرسمية.