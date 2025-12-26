أمطار وصواعق على عدد من محافظات مكة المكرمة

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطارٍ خفيفة على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة، تشمل محافظات الليث، والقنفذة، والعرضيات، وخليص، وجدة، ورابغ؛ مصحوبة برياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

وأشار المركز إلى أن التنبيه يستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، داعيًا الجميع إلى توخي الحيطة والحذر، والالتزام بتعليمات السلامة، ومتابعة التحديثات الصادرة عبر القنوات الرسمية.