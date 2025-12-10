أمير الجوف يرعى توقيع عقد إيصال الكهرباء لمدينة الحجاج والمعتمرين بمركز الشقيق

استقبل صاحب السموِّ الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أميرُ منطقة الجوف، في مكتبه اليوم، الأمين العام لوقف الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز, خالد محمد زهران، ورئيس مجلس إدارة جمعية خدمات الحجاج والمعتمرين بدر عيد الشمري.

وجرى خلال الاستقبال استعراض جهود دعم مشاريع خدمة ضيوف الرحمن في المنطقة.

وعقب الاستقبال، رعى سموّه توقيع عقد إيصال التيار الكهربائي لمدينة الحجاج والمعتمرين بمركز الشقيق بمحافظة دومة الجندل، ضمن المبادرات الهادفة إلى تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدّمة لضيوف الرحمن.

ومثّل الوقف في الاتفاقية الأمينُ العام خالد محمد زهران، فيما مثّل جمعية خدمات الحجاج والمعتمرين رئيسُ مجلس إدارتها بدر عيد الشمري.

ويهدف العقد إلى إيصال خدمة الكهرباء لمدينة الحجاج والمعتمرين بما يسهم في تطوير مرافقها ورفع جاهزيتها، دعمًا للمبادرات التنموية للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.