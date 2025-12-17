أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي لجوازات المنطقة

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة نسخة من التقرير السنوي لجوازات المنطقة لعام 2025 م، متضمنًا إحصائيات وأعمال وإنجازات جوازات منطقة تبوك والإدارات التابعة لها.

جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير جوازات منطقة تبوك العميد وليد بن علي السديري، وأشاد سموه بما تضمنه التقرير من معلومات وإحصائيات، تبرز جهود منسوبي الجوازات بالمنطقة، والأعمال التي يقومون بها، وما تقدمه من خدمات إلكترونية سهّلت على المواطن والمقيم إنجاز أعمالهم بأسرع وقت، منوهاً سموه بما يحظى به قطاع الجوازات من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله-، ومتابعة سمو وزير الداخلية.

من جانبه، أعرب العميد السديري عن شكره وتقديره لسمو أمير تبوك على توجيهاته السديدة ودعمه ومتابعته لأعمال إدارة الجوازات في المنطقة.