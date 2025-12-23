أمير تبوك يواسي في وفاة الشيخ أحمد الخريصي

واسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، أسرة الخريصي في وفاة فقيدها الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الخريصي وكيل إمارة منطقة تبوك سابقًا -رحمه الله-.

وقال سموه : “إننا نعزي أنفسنا أولاً وباسم أهالي منطقة تبوك كافة، على فقد رجل عندي اعتبره من أغلى الرجال الذين تعاملت معهم سواءاً طيلة فترة عمله السابقة كوكيلاً لإمارة المنطقة وحتى بعد تقاعده من العمل الحكومي من خلال إسهاماته المتعددة في الأعمال الخيرية بالمنطقة، حيث كان نعم الأخ والصديق يرحمه الله، وكان مثالاً للرجل المخلص لدينه ثم مليكه ووطنه، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جهته، أعرب وكيل إمارة منطقة تبوك المساعد للشؤون التنموية ناصر بن أحمد الخريصي باسمه ونيابة عن أفراد أسرته عن شكرهم وعرفانهم لسموه الكريم على وقفاته تجاه والدهم طيلة فترة مرضه ومتابعة سموه الدائمة والمستمرة لوالدهم حتى توفاه الله، داعياً الله أن يجزي سموه خير الجزاء وأن يجعل ذلك في موازين حسناته.