أمير تبوك يوجه بتوزيع معونة الشتاء في القرى والهجر والمحافظات على نفقة سموه الخاصة

وجَّه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بتوزيع معونة الشتاء في القرى والهجر والبادية والمحافظات، على نفقة سموه الخاصة وكعادة سموه سنوياً في هذا الوقت من العام، وذلك لمواجهة تدني درجات الحرارة التي تمر بها المنطقة.

وتواصل اللجان القائمة على التوزيع أعمالها بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمحافظين وتشمل المعونات الشتوية على شاحنات محملة بالأرزاق والألبسة الشتوية واللحف والأغطية ووسائل التدفئة وذلك للإسراع في إيصالها للمستحقين في أسرع وقت ممكن. وأكدت اللجان القائمة على التوزيع أنها تعمل وبشكل يومي في مواقعها وأيضاً الوصول إلى المستفيدين في أماكنهم في محافظات ومراكز وقرى وهجر وسكان البادية بالمنطقة وتسليمهم المعونة الشتوية.