أمير حائل ونائبه يعزيان أسرة آل عاطف في وفاة أبو مرداع

قدَّم الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، والأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل, التعازي والمواساة لأسرة “آل عاطف” في وفاة فقيدهم عبدالله بن مرداع آل عاطف القحطاني -رحمه الله-.

سائلين الله أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم الجميعَ الصبرَ والسلوان.