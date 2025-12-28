أمير حائل يرعى حفل جائزة “بصمة” 2025م في نسختها الثامنة

رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل في متنزه المغواة بحائل أمس، حفل جائزة سموه “بصمة” في نسختها الثامنة، بحضور معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، ومعالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، ومعالي مستشار وزير الصحة الأستاذ محمد بن عبدالله القاسم، ووكيل إمارة منطقة حائل علي بن سالم آل عامر، وعدد من أصحاب السمو والمسؤولين.

وفور وصول سموه مقر الحفل، تجول في المعرض المصاحب، واطلع على أركان الجهات المشاركة، ومعرض الجائزة.

وبُدئ الحفل بعرض مرئي استعرض مسيرة الجائزة منذ انطلاقتها قبل ثمانية أعوام، وما حققته من منجزات أسهمت في ترسيخ قيم الإبداع والاستدامة.

بعد ذلك كرّم سمو أمير حائل الفائزين بالجائزة لهذا العام، حيث حصلت إمارة منطقة حائل على جائزة “إبداع” (ذهبي) لحصولها على المركز الثاني للجهات الحكومية لعام 2025م في قياس التحول الرقمي، كما نالت الجائزة ذاتها بطولة حائل الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة لعام 2025م، والإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل عن برنامج “حائل وجهة تعليمية سياحية” لعام 2025م، وفرع وزارة الصحة بمنطقة حائل عن مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة لعام 2025م، والمديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة حائل لحصولها على المركز الأول في موسم حج عام 2025م، وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” لانخفاض معدل البطالة بمنطقة حائل بنسبة 6.6% لعام 2025م، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة عن جائزة الأمير عبدالعزيز بن سعد للتميز البيئي، وشركة كنتاكي لإضافة منتج “صرار حائل” لمنتجاتها لعام 2025م، وفارس بن خلف المشناء لحصوله على بطولة السعودية للباها لعام 2025م، فيما حصل على جائزة “إبداع” (فضي) الدكتور زيد بن مهلهل الشمري.

ونالت جائزة “مبادرة” (ذهبي) كلًا من: إمارة منطقة حائل عن مهرجان حرفه لعام 2025م، ووزارة السياحة لانضمام منطقة حائل لمنصة “روح السعودية”، ووزارة الاستثمار عن منتدى حائل للاستثمار لعام 2025م، وجامعة حائل لإنشاء مركز الأبحاث الطبية والتشخيصية لعام 2025م، وبرنامج دبلوم الإعلام والتسويق الإلكتروني لنزلاء السجن بحائل لعام 2025م، وأمانة منطقة حائل عن مشروع “الواي مش” بمنطقة حائل لعام 2025م، وفرع وزارة الصحة بمنطقة حائل عن برنامج “حائل آمنة” لعام 2025م، وتجمع حائل الصحي عن قافلة “وجه السعد” لعام 2025م، وشركة المياه الوطنية بحائل عن مشروع تحسين شبكات المياه بالقطاع الشمالي وتنفيذ مناطق القياس والتحكم لعام 2025م، وهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل عن مبادرة الكشف المبكر لمرضى القلب بتعليم حائل لعام 2025م، والمدينة الصناعية بحائل “مدن” عن مشروع إنشاء البنية التحتية لتوسعة المدينة الصناعية بحائل لعام 2025م، والجمعية الخيرية للعناية بالمساجد بمنطقة حائل عن برنامج الأمير عبدالعزيز بن سعد لبناء وترميم المساجد والعناية بها لعام 2025م، وشركة السليمي المتحدة لمبادراتها الاجتماعية لعام 2025م، ومشاري عبدالعزيز النشمي لاكتشاف أقدم رسوم صخرية للإبل في الجزيرة العربية، وبدر الشويلعي الرشيدي لافتتاح أول فندق مصنف من وزارة السياحة بمحافظة الحائط لعام 2025م، ومطل حاتم الطائي لإنشاء أطول توبوجان بالمملكة لعام 2025م، ومزرعة فراولة حائل عن أول مشروع لزراعة الفراولة البيضاء بالمملكة لعام 2025م، وجائزة العثيم للتميز عن تأسيس جمعية رعاية كبار السن “اعتبار” بحائل لعام 2025م.

فيما حصل على جائزة “مبادرة” (فضي) كلًا من الرئيس التنفيذي لتجمع حائل الصحي حاتم بن المهندس محمد الرشدان، ومحمية الأقحوان بحائل، ومزرعة الزعفران بحائل.

كما نالت جائزة “عطاء” كل من مؤسسة عبدالعزيز ومحمد العجيمي وأولادهما الخيرية، ومؤسسة عبدالله بن صالح العثيم وأولاده الخيرية، ومؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية؛ لتبرعهم لمشاريع وبرامج خيرية بمنطقة حائل لعام 2025م، إضافة إلى أبناء عبدالكريم المعجل -رحمه الله- لإنشاء مركز متخصص للتأهيل الطبي بمنطقة حائل لعام 2025م، وأبناء مفرح بن حمدان الرشيدي -رحمه الله- لإنشاء مركز متخصص للرعاية العاجلة لعام 2025م.

وحصل على جائزة “تميز” (ذهبي) كلًا من وكيل وزارة الصحة للإمداد والشؤون الهندسية الدكتور إبراهيم بن سعود الطريري، ووكيل إمارة منطقة حائل علي بن سالم آل عامر، ووكيل إمارة منطقة حائل للشؤون الأمنية عبدالعزيز بن محمد الصقر، وأمين منطقة حائل المهندس سلطان بن حامد الزايدي، ومدير شرطة منطقة حائل اللواء الدكتور كتاب بن عقيلان العتيبي، ومدير عام فرع وزارة الصحة بمنطقة حائل سلطان بن ناصر المسيعيد، وقائد القوة الخاصة للأمن البيئي بمنطقة حائل العميد ماجد بن فيحان العنزي، ورئيس غرفة حائل هاني بن عبدالعزيز الخليفي، ومدير المدينة الصناعية بحائل “مدن” المهندس هاني بن عبدالله المخيدش.

فيما نال جائزة “تميز” (فضي) عدد من القيادات والمسؤولين والفرق الطبية والشخصيات المجتمعية التي أسهمت في تحقيق منجزات نوعية وخدمة المجتمع.

كما حققت أمانة حائل جائزة “أداء” عن برنامج ومشاريع الأمانة لعام 2025م، فيما حصل فرع وزارة الصحة بمنطقة حائل على جائزة “بصمة” عن افتتاح مستشفى حائل العام، وأمانة منطقة حائل عن افتتاح المردم الهندسي بمنطقة حائل لعام 2025م.

ونوّه سمو أمير منطقة حائل بالدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، مؤكدًا أن منطقة حائل حظيت برعاية واهتمام ولاة الأمر، مشيرًا إلى أن ما تحقق خلال ثمانية أعوام من مسيرة الجائزة لم يكن مجرد أعوام، بل “ثماني نِعَم” تحققت بفضل الله ثم بدعم القيادة الحكيمة.

وفي ختام الحفل كرّم سموه الرعاة والداعمين وشركاء النجاح والمساهمين في إنجاح الحفل.