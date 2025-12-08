Icon

أمير قطر يصل إلى الرياض وفي مقدمة مستقبليه ولي العهد

الإثنين ٨ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٥٥ مساءً
أمير قطر يصل إلى الرياض وفي مقدمة مستقبليه ولي العهد
المواطن - فريق التحرير

وصل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد إلى الرياض وفي مقدمة مستقبليه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

