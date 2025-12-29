Icon

منها صك السجل العقاري

أنواع وثائق الملكية المتاحة في شبكة إيجار

الإثنين ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣٠ مساءً
أنواع وثائق الملكية المتاحة في شبكة إيجار
المواطن - فريق التحرير

استعرضت شبكة إيجار أنواع وثائق الملكية المتاحة في الشبكة.

وقالت عبر حسابها بمنصة إكس ردًا على استفسارات في هذا الشأن: إن أنواع وثائق الملكية المتاحة هي: صك ملكية إلكتروني، صك السجل العقاري، حجة استحكام، صك ملكية ورقي.

كما أكدت منصة إيجار أن خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقد، تمثل إضافة نوعية تهدف إلى زيادة الوضوح في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر من خلال نقل عملية التفاوض إلى إطار إلكتروني منظم وموثوق.

وأوضحت إيجار، أن الخدمة تتيح للمؤجر تقديم طلب رسمي للمستأجر لرفع أو خفض قيمة الإيجار للفترة العقدية التالية، على أن يتم تقديم الطلب قبل 90 يومًا من انتهاء العقد الحالي، حيث يصل إشعار للمستأجر يتيح له قبول الطلب أو رفضه.

وأضافت، أنه في حالة موافقة المستأجر، يتم تجديد العقد تلقائيًا بالقيمة الجديدة المتفق عليها، أما في حال رفضه، فيُلغى التجديد التلقائي للعقد ويُعتبر ذلك إشعارًا بعدم الرغبة في التجديد. عقارات للإيجار بمواصفات عالية

وأكدت أن الخدمة في مدينة الرياض تقتصر حاليًا على تمكين المؤجر من تقديم طلب خفض القيمة الإيجارية فقط، التزامًا بقرار إيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات.

