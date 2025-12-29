أنواع وثائق الملكية المتاحة في شبكة إيجار تراجع أسعار الذهب اليوم عن مستوياتها القياسية إنفيديا تستحوذ على حصة بقيمة 5 مليارات دولار في إنتل الفتح يحقق فوزًا ثمينًا على الخليج في دوري روشن القبض على مقيم لترويجه الشبو في مكة المكرمة توضيح من التأمينات بشأن منحة الزواج والد الفريق البسامي في ذمة الله هيئة المنافسة: تغريم 13 شركة 36.9 مليون ريال لاتفاقها على الأسعار رفع إيقاف بيع وشراء الأراضي والعقارات وسط وجنوب العُلا حريق في دار للمسنين بإندونيسيا يودي بحياة 16 شخصًا
استعرضت شبكة إيجار أنواع وثائق الملكية المتاحة في الشبكة.
وقالت عبر حسابها بمنصة إكس ردًا على استفسارات في هذا الشأن: إن أنواع وثائق الملكية المتاحة هي: صك ملكية إلكتروني، صك السجل العقاري، حجة استحكام، صك ملكية ورقي.
كما أكدت منصة إيجار أن خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقد، تمثل إضافة نوعية تهدف إلى زيادة الوضوح في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر من خلال نقل عملية التفاوض إلى إطار إلكتروني منظم وموثوق.
وأوضحت إيجار، أن الخدمة تتيح للمؤجر تقديم طلب رسمي للمستأجر لرفع أو خفض قيمة الإيجار للفترة العقدية التالية، على أن يتم تقديم الطلب قبل 90 يومًا من انتهاء العقد الحالي، حيث يصل إشعار للمستأجر يتيح له قبول الطلب أو رفضه.
وأضافت، أنه في حالة موافقة المستأجر، يتم تجديد العقد تلقائيًا بالقيمة الجديدة المتفق عليها، أما في حال رفضه، فيُلغى التجديد التلقائي للعقد ويُعتبر ذلك إشعارًا بعدم الرغبة في التجديد. عقارات للإيجار بمواصفات عالية
وأكدت أن الخدمة في مدينة الرياض تقتصر حاليًا على تمكين المؤجر من تقديم طلب خفض القيمة الإيجارية فقط، التزامًا بقرار إيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات.