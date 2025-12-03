الشيخوخة تبدأ من البنكرياس.. احذروا 3 عادات شائعة أمطار ورياح نشطة على سكاكا ودومة الجندل أهالي الوجه يستمتعون بالأجواء الغائمة على شواطئ البحر الأحمر ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات إندونيسيا إلى أكثر من 800 شخص الأردن يهزم الإمارات ويتصدر المجموعة الثالثة بكأس العرب أكاديمية طويق تطلق أكاديمية كاسبرسكي في “بلاك هات 25” برئاسة الأمير فيصل بن بندر.. “بر الرياض” تعقد جمعيتها العمومية وتطلق هويتها الجديدة وخطتها الإستراتيجية 2030 التجارة: ضبط مصنع يتلاعب بأعداد المناديل الورقية القبض على مواطن لترويجه الإمفيتامين المخدر بالحدود الشمالية حرم أمير المدينة المنورة ترعى الملتقى الأول للطفولة المبكرة بتعليم المنطقة
يستمتع أهالي محافظة الوجه هذه الأيام بالأجواء الغائمة المعتدلة التي تشهدها سواحل البحر الأحمر وجمال الطبيعة وهدوء البحر، في أجواء اتسمت بالاعتدال والطقس اللطيف.
وشهدت شواطئ المحافظة إقبالًا ملحوظًا من العائلات والأفراد الذين حرصوا على الاستمتاع بأوقاتهم وممارسة الأنشطة البحرية والترفيهية، إلى جانب التنزّه على امتداد الساحل والتقاط الصور التذكارية التي عكست جمال المشهد الطبيعي.
وتتميّز شواطئ الوجه بمواقعها المفتوحة وإطلالاتها الخلابة على البحر الأحمر؛ مما يجعلها وجهة مفضلة للأهالي والزوار، خاصة في مثل هذه الأجواء التي أسهمت في تعزيز الحركة الترفيهية والسياحية بالمحافظة.
وتأتي هذه الأجواء ضمن التغيرات المناخية التي تشهدها المنطقة خلال هذه الفترة، التي أضفت طابعًا جماليًّا خاصًّا على المشهد العام للشواطئ، وأسهمت في جذب المتنزهين ومحبي الطبيعة.