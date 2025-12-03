Icon

الخميس ٤ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:١٩ صباحاً
أهالي الوجه يستمتعون بالأجواء الغائمة على شواطئ البحر الأحمر
المواطن - واس

يستمتع أهالي محافظة الوجه هذه الأيام بالأجواء الغائمة المعتدلة التي تشهدها سواحل البحر الأحمر وجمال الطبيعة وهدوء البحر، في أجواء اتسمت بالاعتدال والطقس اللطيف.

وشهدت شواطئ المحافظة إقبالًا ملحوظًا من العائلات والأفراد الذين حرصوا على الاستمتاع بأوقاتهم وممارسة الأنشطة البحرية والترفيهية، إلى جانب التنزّه على امتداد الساحل والتقاط الصور التذكارية التي عكست جمال المشهد الطبيعي.

وتتميّز شواطئ الوجه بمواقعها المفتوحة وإطلالاتها الخلابة على البحر الأحمر؛ مما يجعلها وجهة مفضلة للأهالي والزوار، خاصة في مثل هذه الأجواء التي أسهمت في تعزيز الحركة الترفيهية والسياحية بالمحافظة.

وتأتي هذه الأجواء ضمن التغيرات المناخية التي تشهدها المنطقة خلال هذه الفترة، التي أضفت طابعًا جماليًّا خاصًّا على المشهد العام للشواطئ، وأسهمت في جذب المتنزهين ومحبي الطبيعة.

 

