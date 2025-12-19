أيُّ مسجدٍ احتفظ بصدى لحظة تغيير اتجاه الصلاة؟

إلغاء وتأخير عدد من رحلات الرياض بسبب تحديات تشغيلية بمطار الملك خالد أيُّ مسجدٍ احتفظ بصدى لحظة تغيير اتجاه الصلاة؟ وزارة الدفاع تدشّن برنامج التحول المهني لتمكين العسكريين من الانتقال إلى المسارات المدنية شرورة الأعلى حرارة اليوم بـ32 درجة والباحة صفر مئوية الأحد بداية فصل الشتاء 2025 فلكيًا إحباط محاولة تهريب 187 ألف حبة إمفيتامين مُخبأة في إرسالية طاولات طعام خطيب المسجد الحرام: بعض الناس يدعون الأولياء ويستغيثون بهم وقد أبطل الله هذه الشبهة توضيح من حساب المواطن بشأن عداد الكهرباء القيادة الآمنة أثناء المطر تسهم في تجنب الحوادث الدخان الثالثي.. بقايا سامة تهدد البيئات المغلقة
يرتفع مسجدُ القبلتين فوق تلةٍ في الجهة الشمالية الغربية من المدينة المنورة، شاهدًا على إحدى أعمق اللحظات تحولًا في التاريخ الإسلامي، اللحظة التي استدار فيها الصحابة -رضوان الله عليهم- أثناء الصلاة من جهة بيت المقدس إلى الكعبة المشرّفة.
ويمتزج في عمارة المسجد الإرثُ القديم بالتوسعات الحديثة، إذ احتفظ بملامحه التي تُذكّر بازدواجية القبلة؛ ليبقى واحدًا من المواقع القليلة المرتبطة بحادثة تشريعية وقع داخل الصلاة نفسها.
وتُحيط بالمسجد تضاريس مرتفعة نسبيًا تكشف طبقاتٍ من جغرافية المدينة القديمة، فيما يعكس تصميمه الداخلي محاكاة دقيقة لتاريخ المكان، مع المحافظة على السمت الذي يليق بموقع شهد أحد أعمق التحولات الإيمانية في صدر الإسلام.
ويظل مسجد القبلتين شاهدًا تاريخيًا على تلك اللحظة التي بقي أثرها حيًا في كتب السيرة والفقه، وللمتأملين في معالم تُجسّد انتقالًا أعاد توجيه الأمة كلّها نحو قبلتها الدائمة.